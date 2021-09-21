Австралійці створили трейлер для кемпінгу, в якому можна жити без підключення до мереж

Австралійці створили трейлер для кемпінгу, в якому можна жити без підключення до мереж

Трейлер буде мати сонячні панелі та систему очищення води.

Австралійська компанія Bruder представила трейлер для кемпінгу EX-8, в якому можна жити без підключення до мереж.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Ця модель є найбільшою в асортименті виробника, в який також входять EX-4 та EX-6. Функції, якими вона наповнена, дозволяють перебувати в дикій природі протягом тривалого періоду.

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EX-8 запозичив багато у EX-6, але має збільшені розміри. Bruder називає його "справжньою 4-сезонною глобальною платформою 21-го століття" з характерними пропорціями та дизайном.

Поки що немає інформації щодо всіх специфікацій, але виробник поділився деякими важливими деталями. Трейлер буде поставлятися з сонячною системою на 1600 Вт та літієвою батареєю на 1000 Ампер-годин, а також системою очищення води.

Крім того, EX-8 поставляється з 37-дюймовими шинами, лебідкою та двома дверима для входу в салон або прямого доступу до туалету. Більше деталей щодо трейлеру стане відомо пізніше.

motor1.com

Раніше повідомлялося, що на продаж виставили рідкісний трейлер зі склопластику.

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