Австралійська компанія створила летючий автомобіль для перегонів: його вперше випробували у польоті

Австралійська компанія створила летючий автомобіль для перегонів: його вперше випробували у польоті

Він має унікальну систему запобігання зіткненням з іншими авто.

Австралійська компанія Alauda Aeronautics створила новий летючий електричний гонковий автомобіль Airspeeder.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Електрокар із вертикальним злетом і посадкою (eVTOL) пройшов свої перші випробування. Для цього залучили двох гонців, які дистанційно протестували два прототипи перед участю у майбутніх змаганнях між летючими машинами EXA.

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Під час випробування безпеки особливу увагу приділили унікальній системі запобігання зіткненням Airspeeder, яка використовує лідар та радіолокацію для створення віртуального силового поля навколо кожного автомобіля.

"Перегони забезпечують місце і простір для довгообіцяних електричних летючих автомобілів. Ключем до цього є створення систем і технологій, які гарантують, що вони можуть безпечно літати в безпосередній близькості", - сказав засновник компанії Метт Пірсон.

Поточна ітерація автомобіля, Mk3, важить близько 100 кілограмів і вона здатна розвивати швидкість понад 120 кілометрів на годину. eVTOL також використовує багато вуглецевого волокна у своїй конструкції - у фюзеляжі, корпусі з монокока та рамі.

Заміна акумулятора у нього відбувається швидко завдяки спеціальній системі зняття та заміни. Команди зможуть вибирати батареї різного розміру, що дозволить швидко здійснювати пітстопи та цікаві стратегії перегонів.

Раніше повідомлялося, що американська компанія анонсувала повітряний гіперкар, здатний розігнатися до 400 км/год.

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