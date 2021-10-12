Австрійці створили летюче таксі, яке немає класичних пропелерів: відео його першого польоту

eVTOL від CycloTech має декілька переваг над своїми конкурентами.

Австрійська компанія CycloTech показала перші льотні випробування свого літака з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).

Про це повідомляє сайт New Atlas.

Для польоту транспортний засіб використовує рушійну систему Cyclogiro, схожу до тих, що у пароплавів. Вона має декілька переваг над звичними конструкціями eVTOL.

Cyclogiro використовує пропелери Voith-Schneider замість роторів, завдяки чому її рухові системи вдалося ефективно упакувати у вигляді швидкопрокручуваних "бочок".

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Кожен з циліндрів має кілька лопатей, які дозволяють програмному забезпеченню дуже швидко змінювати вектор тяги на 360 градусів кожної "бочку", не прискорюючи або не уповільнюючи обертання.

Це означає, що літак може працювати на різних паливних системах, включаючи викопне паливо, яке не може забезпечити миттєвий крутний момент, як це можуть зробити електродвигуни.

На відміну від звичайних роторів, ця система також може направляти тягу просто вниз, вперед, назад або будь-де між ними. Таким чином з нею можна літати у вертикальному положенні або догори дном.

Літак заснований на конструкції з чотирма циліндрами, що призначена для імітації динаміки, яку вона буде розвивати у майбутньому у вигляді 5-місного повітряного таксі. На відео показано, як він злітає прив’язаним у приміщенні та зависає у повітрі.

Раніше повідомлялося, що Rolls-Royce створив повністю електричний літак .

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