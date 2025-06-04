Toyota - в рейтингу найнадійніших / © pixabay.com

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Ці машини здатні прослужити власникам довгі роки без серйозних несправностей.

Про це пише itsider із посиланням на дослідження Consumer Reports та J.D. Power.

Згідно із дослідженням-рейтингом провідного аналітичного агентства Consumer Reports та J.D. Power, до переліку автівок з найвищим рівнем надійності традиційно входять японські виробники: Toyota, Honda та Mazda.

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Ці моделі мають високу якість збірки та мінімальну кількість технічних проблем протягом експлуатації.

Авто, які можуть проїздити понад 20 років — рейтинг

Toyota

Ця автівка слугує символом довговічності в автобудуванні. Моделі цього японського виробника регулярно потрапляють до переліків машин, які експлуатуються понад два десятки років.

Toyota Highlander / © motor1.com

Зокрема, Toyota Highlander служить своїм власникам понад 20 років.

Corolla особливо популярна серед українських автомобілістів

А моделі Corolla та Camry особливо популярні серед українських автомобілістів завдяки простоті обслуговування та доступності запчастин.

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«Ці седани витримують інтенсивну експлуатацію в різних кліматичних умовах без втрати основних характеристик. Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser 200, який демонструє виняткову стійкість до складних умов експлуатації», — кажуть фахівці.

Honda / © Pixabay

Honda

Машини цієї марки зарекомендували себе як моделі з винятково довговічними двигунами.

Honda Accord

Honda Accord славиться довговічністю та перевершує багатьох своїх конкурентів.

А моделі Honda Pilot та Honda CR-V також служать своїм власникам довгі роки. Civic, CR-V також заслуговують на звання найнадійніших автомобілів світу.

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Honda Pilot

Mazda

Mazda3 та Mazda CX-5 вважаються одними з найбільш витривалих авто на ринку.

Mazda3 / © Paultan

Це підтверджується низькими показниками звернень до сервісних центрів. До того ж обслуговування найнадійніших моделей Mazda стане в 300-500 доларів на рік.

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