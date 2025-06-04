ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
742
Час на прочитання
2 хв

Автівки-довгожителі — експерти склали рейтинг надійних машин (фото)

Автівки, які легко їздитимуть понад 20 років — серед найнадійніших у світі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Автівки-довгожителі — експерти склали рейтинг надійних машин (фото)

Toyota - в рейтингу найнадійніших / © pixabay.com

Ці машини здатні прослужити власникам довгі роки без серйозних несправностей.

Про це пише itsider із посиланням на дослідження Consumer Reports та J.D. Power.

Згідно із дослідженням-рейтингом провідного аналітичного агентства Consumer Reports та J.D. Power, до переліку автівок з найвищим рівнем надійності традиційно входять японські виробники: Toyota, Honda та Mazda.

Ці моделі мають високу якість збірки та мінімальну кількість технічних проблем протягом експлуатації.

Авто, які можуть проїздити понад 20 років — рейтинг

Toyota

Ця автівка слугує символом довговічності в автобудуванні. Моделі цього японського виробника регулярно потрапляють до переліків машин, які експлуатуються понад два десятки років.

Toyota Highlander / © motor1.com

Toyota Highlander / © motor1.com

Зокрема, Toyota Highlander служить своїм власникам понад 20 років.

Corolla особливо популярна серед українських автомобілістів

Corolla особливо популярна серед українських автомобілістів

А моделі Corolla та Camry особливо популярні серед українських автомобілістів завдяки простоті обслуговування та доступності запчастин.

«Ці седани витримують інтенсивну експлуатацію в різних кліматичних умовах без втрати основних характеристик. Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser 200, який демонструє виняткову стійкість до складних умов експлуатації», — кажуть фахівці.

Honda / © Pixabay

Honda / © Pixabay

Honda

Машини цієї марки зарекомендували себе як моделі з винятково довговічними двигунами.

Honda Accord

Honda Accord

Honda Accord славиться довговічністю та перевершує багатьох своїх конкурентів.

А моделі Honda Pilot та Honda CR-V також служать своїм власникам довгі роки. Civic, CR-V також заслуговують на звання найнадійніших автомобілів світу.

Honda Pilot

Honda Pilot

Mazda

Mazda3 та Mazda CX-5 вважаються одними з найбільш витривалих авто на ринку.

Mazda3 / © Paultan

Mazda3 / © Paultan

Це підтверджується низькими показниками звернень до сервісних центрів. До того ж обслуговування найнадійніших моделей Mazda стане в 300-500 доларів на рік.

Нагадаємо, літня спека здатна вбити ваше авто. Вже йшлося про 5 несподіваних загроз для машини.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie