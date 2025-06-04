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Автівки-довгожителі — експерти склали рейтинг надійних машин (фото)
Автівки, які легко їздитимуть понад 20 років — серед найнадійніших у світі.
Ці машини здатні прослужити власникам довгі роки без серйозних несправностей.
Про це пише itsider із посиланням на дослідження Consumer Reports та J.D. Power.
Згідно із дослідженням-рейтингом провідного аналітичного агентства Consumer Reports та J.D. Power, до переліку автівок з найвищим рівнем надійності традиційно входять японські виробники: Toyota, Honda та Mazda.
Ці моделі мають високу якість збірки та мінімальну кількість технічних проблем протягом експлуатації.
Авто, які можуть проїздити понад 20 років — рейтинг
Toyota
Ця автівка слугує символом довговічності в автобудуванні. Моделі цього японського виробника регулярно потрапляють до переліків машин, які експлуатуються понад два десятки років.
Зокрема, Toyota Highlander служить своїм власникам понад 20 років.
А моделі Corolla та Camry особливо популярні серед українських автомобілістів завдяки простоті обслуговування та доступності запчастин.
«Ці седани витримують інтенсивну експлуатацію в різних кліматичних умовах без втрати основних характеристик. Лідером рейтингу став Toyota Land Cruiser 200, який демонструє виняткову стійкість до складних умов експлуатації», — кажуть фахівці.
Honda
Машини цієї марки зарекомендували себе як моделі з винятково довговічними двигунами.
Honda Accord славиться довговічністю та перевершує багатьох своїх конкурентів.
А моделі Honda Pilot та Honda CR-V також служать своїм власникам довгі роки. Civic, CR-V також заслуговують на звання найнадійніших автомобілів світу.
Mazda
Mazda3 та Mazda CX-5 вважаються одними з найбільш витривалих авто на ринку.
Це підтверджується низькими показниками звернень до сервісних центрів. До того ж обслуговування найнадійніших моделей Mazda стане в 300-500 доларів на рік.
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