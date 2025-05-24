Авто без “мертвих зон”: як дзеркала впливають на безпеку на дорозі

Автомобіль / © Pexels

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Автомобільні дзеркала відіграють ключову роль у безпеці руху, а їх конструкція може суттєво впливати на видимість та реакцію водія.

Про це пише ampercar.

Вони розповіли про основні види автодзеркал — плоскі, сферичні та асферичні — та пояснили, чим вони відрізняються.

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Плоскі дзеркала — класика, яка забезпечує максимально точне відображення без спотворень, що дозволяє коректно оцінити відстань до інших об’єктів. Проте їхнім серйозним мінусом є обмежене поле огляду та значні «сліпі» зони, які можуть бути небезпечними під час маневрування.

Сферичні дзеркала мають вигнуту форму, що значно розширює огляд. Але водію складніше оцінити реальну відстань до об’єктів, оскільки предмети у дзеркалі виглядають далі, ніж вони є насправді.

Асферичні дзеркала поєднують у собі переваги обох попередніх варіантів. Їхній секрет — у подвійному профілі дзеркального елемента: одна частина ближче до водія — майже плоска, інша — вигнута, що дозволяє зменшити «мертві зони». Чорна вертикальна смуга вказує на межу між цими зонами.

Таким чином, сучасні виробники все частіше використовують асферичні дзеркала — саме вони вважаються найбільш ефективними з точки зору безпеки та комфорту на дорозі.

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