Авто для першого досвіду: що радять експерти водіям-початківцям 2025 року

Автомобіль / © Pixabay

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Покупка першого автомобіля — завдання не з простих. Особливо, якщо бюджет обмежений, а досвіду ще немає. Саме тому британські автоексперти радять звернути увагу на компактні малолітражки, які поєднують у собі надійність, економічність і простоту в керуванні.

Про це пише Express.

Фахівці рекомендують розглядати три моделі — Seat Mii, Renault Twingo та Citroen C1. Кожна з них має свої переваги, які роблять їх привабливими для нових водіїв.

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Seat Mii — це не просто доступний автомобіль, а практична версія на платформі Volkswagen Up!. Завдяки вдалій інженерії, він легко керується, має місткий салон і багажник об’ємом 251 літр. Навіть базова комплектація SE пропонує легкосплавні диски, кондиціонер, електросклопідіймачі та шкіряне кермо.

Французький Renault Twingo вирізняється зручним розворотом, добротним салоном і просторими задніми сидіннями. Він стане чудовим вибором для тих, хто шукає маневреність у місті.

Citroen C1 же приваблює яскравим дизайном і простотою у керуванні. А можливість вибору кольорових панелей дає змогу індивідуалізувати свій автомобіль. Щоправда, за словами експертів, якість матеріалів поступається конкурентам.

Раніше експерти також рекомендували інші французькі моделі, зокрема Renault Clio, який відзначився комфортом, гарною оглядовістю та місткістю.

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Обираючи перше авто, експерти радять не гнатися за потужністю, а звертати увагу на зручність, безпеку та експлуатаційні витрати. Саме ці моделі поєднують усе необхідне для безпечного та комфортного старту на дорозі.

Нагадаємо, американське агентство Kelley Blue Book оприлюднило рейтинг 12 найкращих авто для сімей, однак у списку не виявилося жодної моделі бренду Jeep, що стало несподіванкою для багатьох шанувальників марки.

У переліку лідерів — Chevrolet Tahoe, Hyundai Santa Fe, Kia Telluride та Toyota Sienna. Експерти оцінювали транспорт за ключовими критеріями: безпека, комфорт, місткість, надійність, вартість, простота встановлення дитячих крісел та загальний досвід водіння.