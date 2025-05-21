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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Авто до $20 000: 10 найкращих варіантів, які витрачають мало палива

Підбірка охоплює як бензинові, так і гібридні авто, більшість з яких мають пробіг до 100 тис. км і добру репутацію серед власників.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © pixabay.com

На вторинному ринку США можна знайти чимало гідних автомобілів вартістю до $20 000, які поєднують у собі надійність, економічність та сучасні технології.

Про це пише Wheel news.

Експерти видання MarketWatch опублікували рейтинг найкращих моделей, доступних у цьому ціновому сегменті.

Серед лідерів:

  1. Honda Accord (2019) — просторий та комфортний седан із хорошою керованістю. Гібридна версія витрачає лише ≈4,9 л/100 км.

  2. Toyota Camry (2019) — доступна у бензиновій та гібридній версіях. Комплектації LE, SE та XLE (особливо 2017 року) є вигідними варіантами.

  3. Toyota Prius (2018) — лідер за економічністю: до 4,5 л/100 км. Надійний, практичний та популярний серед прихильників зелених технологій.

  4. Honda Civic (2020) — представлений у кузовах седан і хетчбек. Комплектації LX і EX входять у згаданий бюджет.

  5. Toyota Corolla (2021) — один з найкращих щодо безпеки. Оснащена Apple CarPlay, Android Auto, клімат-контролем і сенсорним дисплеєм.

  6. Mazda3 (2021) — збалансований седан з привабливим дизайном та опцією повного приводу, також доступний з «механікою».

  7. Subaru Impreza (2022) — має постійний повний привід, і в кузові хетчбек впевнено почувається в несприятливих погодних умовах.

  8. Nissan Altima (2021) — добре обладнаний седан із можливістю обрати повний привід. У версії SV — багатий набір функцій.

  9. Hyundai Ioniq Hybrid (2021) — найбільш економічне авто в рейтингу. Витрата — до 4,0 л/100 км у комбінованому циклі.

  10. Kia Forte (2022) — компактний, але місткий седан із споживанням пального до 5,7 л/100 км. У версії GT — динамічний характер.

Всі ці автомобілі можна знайти на вторинному ринку в хорошому технічному стані, з прийнятним пробігом і в межах заявленої вартості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чимало автомобілістів не знають, як ефективно використовувати систему кондиціонування повітря у своєму автомобілі. Типові помилки можуть призвести до зайвих витрат палива на 10%.

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