Кондиціонер в авто не охолоджує: чому це небезпечно і як розпізнати проблему

Кондиціонер / © Getty Images

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Справний кондиціонер в автомобілі — це не розкіш, а необхідність, особливо влітку. Але навіть така зручна система може раптово вийти з ладу, створивши проблеми не лише з комфортом, а й з безпекою водія.

Про це пише Auto Świat.

Найпоширеніший сигнал — з дефлекторів дме тепле або ледь прохолодне повітря. Часто водії припускають, що просто закінчився фреон, однак це лише наслідок глибшої проблеми — витоку. Система герметична, тож холодоагент не може зникнути без причини. Найчастіше пошкоджується радіатор кондиціонера або з’єднання трубок, і просте дозаправлення не вирішує проблеми — фреон знову випарується.

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Другий симптом — сторонні звуки з-під капота після ввімкнення клімат-контролю. Гул, скрегіт або свист можуть вказувати на зношення компресора — ключового елемента системи. Така несправність потребує серйозного ремонту й може призвести до повного заклинювання агрегата.

Третій тривожний сигнал — затхлий, неприємний запах із повітроводів. Це результат розмноження бактерій і грибків на вологому випарнику. Допомогти може лише комплексна обробка — заміна фільтра, озонування або професійна хімчистка.

Серед інших причин — електричні збої або забруднення радіатора кондиціонера, що призводять до перегріву і аварійного вимкнення системи.

Фахівці радять не зволікати з діагностикою, якщо кондиціонер почав працювати неналежно. Вчасне виявлення проблеми дозволить уникнути дорогого ремонту. Адже належне функціонування системи — це не лише питання комфорту, а й безпеки водія та пасажирів.

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Нагадаємо, в Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.