ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Авто молодих водіїв зламують набагато частіше: результати дослідження вказали на помилку власників

Фахівці виявили, що молоді водії стають жертвами викрадення автомобілів набагато частіше, ніж літні автомобілісти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Авто молодих водіїв зламують набагато частіше: результати дослідження вказали на помилку власників

Жертвами угонів авто стають молоді власники / © Freepik

Деякі стандартні дії водіїв провокують викрадення їхніх автомобілів. Ба більше, зазвичай ці помилки робить саме молодь, тому і страждає від зламів частіше.

Про це йдеться у результатах нового дослідження британської компанії Post Office, пише vnedorozhnik.

Як зазначають досліники, у покоління Z, тобто людей 17-24 років, викрадають автівки у 36 разів частіше, ніж у власників віком 55+.

У Великій Британії жертвами угонів авто за останні п’ять років став майже кожен дванадцятий водій. Майже кожен п’ятий потерпілий — представник молодого покоління. При цьому частка вікових автомобілістів становить лише 0,5%.

«Наше дослідження показує, що викрадення автомобіля є джерелом занепокоєння для багатьох водіїв по всій країні, і молоді автомобілісти перебувають у зоні особливого ризику», — коментують результати дослідження фахівці.

Яку помилку роблять власники авто

Серед основних причин уразливості молодих водіїв головною є недбале ставлення до безпеки. Дослідження показало, що лише 42% новеньких автомобілістів замикають свої автомобілі, коли залишають їх без нагляду. З них лише 27% встановили сигналізацію або іммобілайзер. Кожен десятий молодий водій взагалі не вживає жодних заходів безпеки.

Водночас серед водіїв віком понад 55 років, лише кожен четвертий не замикає двері і не забирає цінні речі з собою, 44% мають встановлену сигналізацію або іммобілайзер.

Нагадаємо, в Україні штрафують за неправильну установку шин. Раніше називалися суми, які стягують з водіїв.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie