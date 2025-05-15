Авто молодих водіїв зламують набагато частіше: результати дослідження вказали на помилку власників

Жертвами угонів авто стають молоді власники / © Freepik

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Деякі стандартні дії водіїв провокують викрадення їхніх автомобілів. Ба більше, зазвичай ці помилки робить саме молодь, тому і страждає від зламів частіше.

Про це йдеться у результатах нового дослідження британської компанії Post Office, пише vnedorozhnik.

Як зазначають досліники, у покоління Z, тобто людей 17-24 років, викрадають автівки у 36 разів частіше, ніж у власників віком 55+.

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У Великій Британії жертвами угонів авто за останні п’ять років став майже кожен дванадцятий водій. Майже кожен п’ятий потерпілий — представник молодого покоління. При цьому частка вікових автомобілістів становить лише 0,5%.

«Наше дослідження показує, що викрадення автомобіля є джерелом занепокоєння для багатьох водіїв по всій країні, і молоді автомобілісти перебувають у зоні особливого ризику», — коментують результати дослідження фахівці.

Яку помилку роблять власники авто

Серед основних причин уразливості молодих водіїв головною є недбале ставлення до безпеки. Дослідження показало, що лише 42% новеньких автомобілістів замикають свої автомобілі, коли залишають їх без нагляду. З них лише 27% встановили сигналізацію або іммобілайзер. Кожен десятий молодий водій взагалі не вживає жодних заходів безпеки.

Водночас серед водіїв віком понад 55 років, лише кожен четвертий не замикає двері і не забирає цінні речі з собою, 44% мають встановлену сигналізацію або іммобілайзер.

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Нагадаємо, в Україні штрафують за неправильну установку шин. Раніше називалися суми, які стягують з водіїв.

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