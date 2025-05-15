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Авто молодих водіїв зламують набагато частіше: результати дослідження вказали на помилку власників
Фахівці виявили, що молоді водії стають жертвами викрадення автомобілів набагато частіше, ніж літні автомобілісти.
Деякі стандартні дії водіїв провокують викрадення їхніх автомобілів. Ба більше, зазвичай ці помилки робить саме молодь, тому і страждає від зламів частіше.
Про це йдеться у результатах нового дослідження британської компанії Post Office, пише vnedorozhnik.
Як зазначають досліники, у покоління Z, тобто людей 17-24 років, викрадають автівки у 36 разів частіше, ніж у власників віком 55+.
У Великій Британії жертвами угонів авто за останні п’ять років став майже кожен дванадцятий водій. Майже кожен п’ятий потерпілий — представник молодого покоління. При цьому частка вікових автомобілістів становить лише 0,5%.
«Наше дослідження показує, що викрадення автомобіля є джерелом занепокоєння для багатьох водіїв по всій країні, і молоді автомобілісти перебувають у зоні особливого ризику», — коментують результати дослідження фахівці.
Яку помилку роблять власники авто
Серед основних причин уразливості молодих водіїв головною є недбале ставлення до безпеки. Дослідження показало, що лише 42% новеньких автомобілістів замикають свої автомобілі, коли залишають їх без нагляду. З них лише 27% встановили сигналізацію або іммобілайзер. Кожен десятий молодий водій взагалі не вживає жодних заходів безпеки.
Водночас серед водіїв віком понад 55 років, лише кожен четвертий не замикає двері і не забирає цінні речі з собою, 44% мають встановлену сигналізацію або іммобілайзер.
Нагадаємо, в Україні штрафують за неправильну установку шин. Раніше називалися суми, які стягують з водіїв.
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