Авто, що проїдуть понад 500 тисяч кілометрів: рейтинг надійних та потужних моделей

При покупці автомобіля часто доводиться обирати між потужністю, надійністю та ціною. Однак на вторинному ринку можна знайти моделі, які поєднують ці якості і здатні без проблем долати понад 500 тисяч кілометрів.

Про це повідомило видання Hotcars.

Перше місце посіло купе BMW E92 M3 2010 року з 414-сильним V8, яке на вторинному ринку США коштує близько 37 300 доларів. Відомий рекорд пробігу цього авто – 568 тис. км.

Слідом іде Porsche 911 (996) 1999 року, яке можна придбати за 27 000 доларів. Власники цього спорткара з 296-сильною опозитною “шісткою” підтверджують його надійність навіть після 565 тис. км.

Трійку замикає Toyota Supra Turbo MK3 1992 року (19 000 доларів). Один із власників проїхав на ній 482,8 тис. км, і авто досі в чудовому стані.

На четвертому місці опинився Chevrolet Corvette C5 1998 року випуску, який можна купити за 16 100 доларів США. Цей спорткар з двигуном V8 об'ємом 5,7 літра розвиває 345 кінських сил. Окремий примірник з пробігом понад 1,2 млн км у 2017 році був переданий до Національного музею Corvette.

Ще один варіант за приблизно 15 500 доларів — Subaru WRX 2002 року. Автомобіль оснащений 2,0-літровим турбомотором на 227 к.с. Один із власників цієї моделі подолав понад 565 тис. км, що демонструє його відмінну довговічність та надійність.

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Також у списку:

Chevrolet Camaro Z28 1984

Nissan 350Z 2004

Ford Mustang GT 2008

Mazda Miata 2008

Volkswagen Golf GTI MK5 2007

Нагадаємо, в Україні обвалилися продажі нових дешевих авто.

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