Авто, що швидко іржавіють: несподівані моделі потрапили до списку

Іржа на авто / © Фото з відкритих джерел

Сучасні автомобілі дедалі частіше втрачають стійкість до корозії вже через кілька років після купівлі, попри розвиток технологій захисту кузова. Таких висновків дійшли на основі технічних оглядів у Німеччині.

Про це повідомило видання Auto Swiat.

Згідно з аналізом Німецької технічної асоціації (GTU), до другого техогляду проблема іржі зазвичай залишається незначною. Водночас після п’яти років експлуатації її поширеність різко зростає. Через десять років приблизно 13% автомобілів мають видимі сліди корозії, а близько 10% — серйозні або дуже серйозні пошкодження.

Фахівці пояснюють це змінами у підходах до виробництва. Раніше повне цинкування кузова значно знижувало ризик іржі, однак нині виробники дедалі частіше використовують часткові або дешевші рішення. Це пов’язано з економією коштів і жорсткою конкуренцією на ринку. У результаті захисні властивості кузова можуть суттєво зменшуватися вже в перші роки експлуатації.

Водночас сучасні автомобілі все ще оснащують різними засобами антикорозійного захисту — лакофарбовими покриттями, воском, пластиковими елементами в колісних арках. Проте ці рішення не завжди забезпечують тривалий ефект, особливо без повного цинкування металу.

Окрему проблему становить те, що корозія часто починається непомітно. Окислення металу зазвичай виникає у прихованих частинах кузова — у порожнинах або важкодоступних місцях. Через це власники можуть довгий час не підозрювати про пошкодження, а під час стандартного огляду їх не завжди вдається виявити.

Серед автомобілів віком до п’яти років, які найчастіше демонструють ознаки корозії, у звітах GTU фігурують: Lada 4×4, Opel Combo, Skoda Rapid, Ford Galaxy, Ford EcoSport, Ford Transit/Tourneo, Nissan Micra, Suzuki Jimny, Seat Ibiza та Dacia Duster.

У категорії десятирічних автомобілів до переліку входять Lada 4×4, Ford Transit/Tourneo, Fiat Doblo, Seat Exeo, Opel Combo, Audi A1, Peugeot 206, Alfa Romeo MiTo, Opel Vivaro та Chevrolet Captiva. Частина моделей у цьому списку стала несподіванкою для експертів, зокрема Audi A1.

Для автомобілів старше 10 років перелік моделей із найвищими ризиками корозії включає Ford Transit/Tourneo, Lada 4×4, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Suzuki Baleno, Suzuki Jimny, Daihatsu Cuore, Charade і Mira, Opel Vectra, Subaru Legacy та Ford Ka.

Експерти наголошують, що корозія — це не лише питання зовнішнього вигляду чи вартості перепродажу. Ураження металу, особливо несучих елементів, може впливати на загальну безпеку транспортного засобу.

Нагадаємо, навіть дорогий антикор не врятує кузов авто від корозії, якщо допустити помилки під час його нанесення — саме вони можуть значно прискорити руйнування металу.