Авто, що служать десятиліттями: 10 найнадійніших вживаних моделей

Автомобіль Lexus / © Pixabay

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Вибір авто з пробігом — це завжди ризик. Але є моделі, власники яких роками не бачать майстерень. Саме їх визначила британська організація Which? , яка 2025 року опитала понад 60 тис. водіїв. Результат — рейтинг уживаних автомобілів, які демонструють максимальну надійність навіть після 10 і більше років на дорогах.

Про це повідомляється на сайті Which?

Дослідження підтверджує: новизна — не гарантія надійності. Багато сучасних авто мають надлишкову електроніку, яка часто виходить з ладу навіть за невеликого пробігу. Натомість старі, простіші моделі, які пройшли регулярне техобслуговування, можуть служити десятиліттями без серйозних проблем.

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Абсолютний лідер — Lexus CT Hybrid (2011-2020)

Цей гібрид виявився найнадійнішим серед усіх. Автомобілі Lexus CT Hybrid віком понад 10 років не мали жодної серйозної поломки. Лише 13% власників повідомили про дрібні несправності.

Ремонт зазвичай займав усього один день, тоді як середній показник для авто цього віку — близько 4,5 дня.

Mazda MX-5 (2005-2015)

Культовий родстер вразив не тільки дизайном, а й повною відсутністю серйозних поломок за останній рік. Надійність — одна з причин, чому ця модель досі така популярна.

Lexus RX Hybrid (2009-2015)

Комфортний кросовер, який прославився своєю довговічністю серед гібридів. Гарний приклад того, що поєднання преміуму та надійності — цілком реальне.

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Інші моделі, що потрапили до топу:

Honda Jazz (2008-2015) — якісний хетчбек із довговічним двигуном.

Skoda Citigo (2012-2019) — бюджетний міський варіант із низькими витратами на утримання.

BMW X1 (2009-2015) — приємна несподіванка рейтингу. Отримав стабільну чотиризіркову оцінку.

Suzuki Swift (2010-2016) — доступний і витривалий хетч для міста.

Toyota Yaris (2011-2020) — ідеальна модель для щоденних поїздок.

Suzuki Alto (2009-2014) — маленький, але дуже надійний представник свого класу.

Toyota Auris (2012-2019) — надійний хетчбек, що не потребує частих ремонтів.

Що спільного у цих авто?

Проста конструкція — менше електроніки, менше шансів на поломки.

Регулярне обслуговування — ключ до довголіття авто.

Економічність — багато моделей мають невеликі або гібридні двигуни, що знижує витрати на пальне та обслуговування.

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Як вибрати надійне авто?

Не женіться за модним дизайном або роком випуску. Важливіше — репутація моделі, наявність сервісної історії та рівень збереження. Автомобілі з цього рейтингу доводять: навіть після 10-15 років вони можуть бути відмінним вибором для тих, хто цінує стабільність і фінансову передбачуваність.

Нагадаємо, раніше американське видання HotCars склало свій рейтинг найнадійніших авто з пробігом. До нього увійшли 12 марок з Європи, Японії та США.

До слова, компанія carVertical провела дослідження і назвала марки авто в Україні, які зазвичай мають «чисту» історію, і ті, які мають записи, що ставлять під сумнів їхню вартість.