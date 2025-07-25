Авто витрачає багато пального: проблема не в моторі, а у ваших звичках

Пальне / © Unsplash

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Чи знайоме вам відчуття, коли бензобак порожніє значно швидше, ніж очікувалося, навіть якщо ви їздите звичними маршрутами? Причину ми часто шукаємо в пальному, двигуні чи технічних несправностях, але справжній винуватець — звички самого водія.

Про це пише «Автопілот».

Як з’ясувалося, основна причина підвищеної витрати пального — не під капотом. Найбільше бензину втрачається через стиль водіння: різке прискорення зі світлофора, пізнє гальмування, неправильне використання коробки передач. Такий агресивний підхід може збільшити витрату до 40% у міському режимі. Це означає, що майже половина пального «згорає» лише через бажання вирватися вперед.

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Ще один поширений міф — користь тривалого прогрівання двигуна. Насправді сучасним моторам достатньо 60 секунд. Робота на холостому ходу витрачає більше пального, ніж запуск двигуна. До цього додаються неправильно накачані шини — якщо тиск нижчий за норму лише на 0,3 атмосфери, витрата може зрости на 5%.

Ще одна малопомітна, але затратна звичка — увімкнений кондиціонер у заторах. На низьких швидкостях він суттєво навантажує двигун. Проте за швидкості понад 80 км/год відчинені вікна створюють аеродинамічний опір, тому кондиціонер стає економнішим вибором.

Фахівці радять водіям змінити кілька простих звичок: плавно стартувати, гальмувати двигуном, вимикати мотор під час довгих зупинок і слідкувати за тиском у шинах. Це не лише зменшить витрати на пальне, а й подовжить ресурс машини.

Якщо бути уважнішими за кермом — економія стане відчутною вже від перших тижнів. І ваш гаманець точно відчує різницю.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіїв можуть оштрафувати за порожній бак: скільки доведеться заплатити.