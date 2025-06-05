Авто з чорними крапками на білому тлі: що означає новий дорожний знак

Новий дорожний знак

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На іспанських дорогах з’явився новий знак, який зображає авто в червоному колі та чорні крапки на білому тлі. Він позначає зону низьких викидів (LEZ), створену відповідно до Закону про зміну клімату та трансформацію енергії.

Про це пише motoryzacja.interia.

Що означає знак

Цей знак зустрічається на іспанських дорогах і дещо нагадує відомий польський знак A-28 про «сипучий гравій», який може з’явитися на дорозі попереду та бути викинутим з-під коліс інших транспортних засобів. Зазвичай його можна знайти на дорогах, де нещодавно проводилися ремонтні роботи або оновлення покриття, а також поблизу виїздів з кар’єрів або гравійних кар’єрів.

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Крапки поруч із автомобілем схожі на зображення вихлопних газів, що виходять з вихлопної труби. Це позначає зону низьких викидів (LEZ), створену відповідно до Закону про зміну клімату та трансформацію енергії.

Він вимагає від міст та муніципалітетів з населенням понад 50 000 осіб мати Зону з низьким рівнем викидів — територію, визначену державними органами, де застосовуються обмеження на доступ, пересування та паркування транспортних засобів з метою покращення якості повітря.

Яким вимогам повинні відповідати транспортні засоби в зонах з низьким рівнем викидів

Закон передбачає кілька категорій, до яких відносяться транспортні засоби залежно від норм викидів, яким вони відповідають. Вони називаються маркуваннями та представлені наступним чином:

Мітка B: автомобілі з бензиновим двигуном Євро-3 або дизельним двигуном Євро-4

Мітка C: автомобілі з бензиновим двигуном Євро 4 або дизельним двигуном Євро 6

Екомаркування: гібриди та транспортні засоби на зрідженому природному газі (LPG) або стисненому природному газі (CNG), що відповідають стандарту Euro 4, або дизелі Euro 6

Нульовий етикетковий знак: електромобілі та гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі з запасом ходу щонайменше 40 км.

Обмеження доступу різняться залежно від міста, але загалом транспортним засобам із маркуванням C та B дозволено в’їжджати до зон за умови, що вони паркуються не на вулицях, а на громадських парковках. Транспортні засоби без будь-якого екологічного маркування, тобто старіші бензинові та дизельні моделі, виключені з цих зон. Вільний рух у зонах з низьким рівнем викидів дозволено лише автомобілям із маркуванням Zero та Eco.

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«Якщо ми в’їжджаємо до зони з низьким рівнем викидів без відповідної екологічної наклейки, яка дає право на керування транспортним засобом, нам загрожує штраф у розмірі 200 євро, що становить понад 800 злотих. Однак слід пам’ятати, що іноземні водії не можуть отримати відповідну наклейку для своїх автомобілів», — йдеться у повідомленні.

Попри це, деякі міста із зонами ZBE також вимагають, щоб транспортні засоби, зареєстровані в інших країнах, відповідали їхнім вимогам. Наприклад, у Барселоні іноземні водії повинні зареєструвати свій транспортний засіб у місцевій системі перед в’їздом до зони, щоб підтвердити, що їхній транспортний засіб відповідає певним стандартам викидів Євро.

Раніше склали рейтинг машин, які здатні прослужити власникам довгі роки без серйозних несправностей.

Згідно із дослідженням-рейтингом провідного аналітичного агентства Consumer Reports та J.D. Power, до переліку автівок з найвищим рівнем надійності традиційно входять японські виробники: Toyota, Honda та Mazda.

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