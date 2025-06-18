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Авто з фальшивим пробігом: як виявити махінації продавців
Українцям продають авто з фальшивим пробігом. Технічний експерт розповів, як це виявити.
Несумлінні продавці вживаних авто часто вдаються до скручування пробігу, аби підвищити вартість автомобіля. Особливо це стосується авто з Європи, які вже мають за плечима сотні тисяч кілометрів.
Про це пише UA.Motors.
Про характерні ознаки таких махінацій розповів технічний експерт із понад 10-річним досвідом. Серед найпоширеніших симптомів — надмірний знос салону: стерті сидіння, блискуче кермо, затерті педалі. Наприклад, гумові накладки на педалях зазвичай стираються до 100 тисяч км. Якщо ці деталі нові — варто запитати чому.
Ще одна ознака — подряпини на порогах, капоті чи панелі приладів. Деякі «майстри» залишають сліди втручання в електроніку: подряпини на пластику біля одометра або кнопок.
Точніше оцінити стан машини допоможе механік, який може виявити невідповідність між заявленим пробігом і станом технічних вузлів. Наприклад, знижена компресія в двигуні — сигнал про реальний знос.
Фахівці радять не покладатися лише на слова продавця, а перевіряти авто за допомогою онлайн-баз — там можуть зберігатися записи з реальним пробігом під час техоглядів або обслуговування.
Нагадаємо, в Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.