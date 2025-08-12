Авто з Німеччини: які моделі не варто купувати через високі витрати на ремонт

Автомобіль / © pixabay.com

Німецькі автомобілі традиційно вважаються символом якості та надійності, але не всі моделі виправдовують цю репутацію. За словами автомобільного експерта Криса Пайла, деякі популярні німецькі машини можуть стати справжнім випробуванням для власників через часті поломки та високі витрати на ремонт.

Про це пише Go banking rates.

Серед найбільш проблемних моделей експерт назвав Volkswagen Golf GTI, який, незважаючи на популярність, має складне управління та часті несправності двигуна і коробки передач. За його словами, водіння цього автомобіля «морально виснажливе», а ремонт «занадто дорогий і частий».

Також серед проблемних авто — Porsche Cayenne GTS. Цей розкішний позашляховик має високі технічні характеристики, але його двигун і трансмісія схильні до поломок, а запчастини часто складно знайти, і вони коштують дуже дорого.

Mercedes-Benz CLC, який випускався з 2008 по 2011 роки, також має низку проблем, включно з несподіваними неполадками гальм і застряганням важеля перемикання передач. При цьому ремонт часто можливий лише в офіційних дилерських центрах.

Audi RS6 Avant вважається одним із найпроблемніших німецьких авто, які швидко виходять з ладу і потребують постійного ремонту. Експерт зауважує, що часто такі автомобілі продають дешевше через втому власників від численних поломок.

Таким чином, попри репутацію німецької інженерії, вибираючи автомобіль цієї марки, варто ретельно зважувати не лише зовнішній вигляд і характеристики, а й потенційні витрати на обслуговування та ремонт.

