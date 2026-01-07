Авто заносить на ожеледиці: що радять водіям робити в першу секунду

Ожеледиця / © УНІАН

Реклама

Експерти поділилися критично важливою порадою для водіїв, які стикаються із заносами на льоді. Вони наголошують: більшість кермувальників інстинктивно роблять хибний рух, який лише погіршує ситуацію.

Про це повідомило видання Express.

Керування автомобілем у мороз стає складнішим: укриті льодом дороги зменшують зчеплення й можуть призвести до втрати контролю. Морози вже спричинили часті випадки ковзання авто, що нерідко викликає паніку.

Реклама

Експерти опублікували покрокове пояснення, як діяти, коли машину починає заносити. Вони наголосили: найперше потрібно прибрати ногу з газу та уникати різкого гальмування. Раптовий натиск на гальма блокує колеса — і авто ковзає ще сильніше.

Водіям радять дозволити машині самостійно зменшити швидкість, а кермо повернути у бік, куди зносить задню частину авто. Коли покриття знову «візьме» колеса, слід плавно вирівняти рух.

Додаткові поради надали й метеорологи: рухатися повільно, збільшувати дистанцію, уникати різких маневрів та використовувати нижчі передачі, особливо на мостах, де невидима ожеледиця трапляється найчастіше.

У британському AA додають: перед поїздкою варто перевірити рівень пального та заряд телефона. Під час руху — набирати швидкість плавно, раніше переходити на вищі передачі та загалом зменшувати швидкість. Агресивне кермування, різке гальмування та прискорення вважають найпоширенішими причинами втрати контролю.

Реклама

Фахівці наголошують: якщо автомобіль потрапив на ділянку прихованої ожеледиці, важливо зберігати спокій, не тиснути на гальма та тримати кермо прямо, дозволяючи машині спокійно проїхати слизьку частину дороги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як електромобілі поводяться на ожеледиці.