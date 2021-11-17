Тисяча кілометрів на одному заряді: Huawei здивував першим електромобілем

Новинка також отримала гарний кузов та шалену оптимізацію

Китайський технічний гігант Huawei презентував свій перший електрокар Avatr 11 .

Про це повідомляє Autohome.

Так, у його розробці взяли участь ще дві компанії Changan, та CATL. Остання, саме відповідає за розробку потужної батареї.

Поки глядачам показали передсерійний варіант Avatr 11, але він майже нічим не відрізняється від серійного авто. Нові електрокари будуть випускатися на потужностях компанії Changan. До речі, кузови перших кросоверів вже зварені, а повномасштабне виробництво почнеться у другому кварталі 2022 року.

То що ж, такого цікавого в новій "електричці" від китайців? Найперша фішка – це шалена батарея ємністю 200 кВт/год, яка дозволить електрокару, проїхати на одному заряді тисячу кілометрів. З такими характеристиками, Avatr 11 з легкістю зможе конкурувати з Tesla Model S, яка після глобальної ревізії, почала проїжджати на одному заряді, тепер вже скромні 560 кілометрів.

consumer.huawei.com

Інженери дуже багато часу приділили аеродинаміці авто. Тож новинка отримала тоненькі вузенькі фари та ліхтарі, маленьке заднє скло та висувні дверні ручки.

Звісно, до офіційного запуску у серію, технічні характеристики розсекречені лише частково. Наприклад, стало відомо, що Avatr 11 до першої сотні розганяється за чотири секунди, а це дуже непоганий показник, для автомобіля з такими габаритами. Також, електромобіль отримає автопілот та ще багато приємних опцій.

Звісно Huawei не перший виробник техніки, який презентував власний автомобіль. До них це робили такі гіганти, як Foxconn (виробник iPhone), а також Xiaomi.