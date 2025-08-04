40 800 гривень за повторне порушення: хто з водіїв ризикує отримати гігантський штраф

Які водії ризикують отримати гігантський штраф / © УНІАН

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В Україні зростає кількість порушень правил дорожнього руху, і багато водіїв досі не знають про суворі покарання, що чекають на тих, хто сідає за кермо після позбавлення прав. Застарілі уявлення про «символічні» штрафи можуть обернутися величезними фінансовими втратами та позбавленням посвідчення на багато років.

Про це пише SUV News.

Серйозні наслідки за ігнорування заборони

Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тимчасове позбавлення прав — це не формальність, а обов’язкова до виконання заборона. Якщо водій ігнорує це рішення і все одно сідає за кермо, його очікують такі штрафи:

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Перше порушення: 20 400 гривень .

Повторне порушення: 40 800 гривень, а строк позбавлення прав може бути продовжений до 7 років.

Юристи наголошують, що багато водіїв досі помилково вважають, що за керування без прав їм загрожує лише невеликий штраф у 510 гривень. Проте ця інформація вже давно неактуальна. Законодавство змінилося, і повторне порушення може обійтися в суму, яка дорівнює вартості вживаного автомобіля. Щоб уникнути неприємних наслідків, водіям рекомендується уважно стежити за змінами в законодавстві.

Нагадаємо, українські автолюбителі часто вважають, що позбавлення водійських прав відбувається лише у разі грубих порушень, таких як керування в нетверезому стані або ДТП. Однак насправді відсутність вогнегасника в салоні авто теж може стати підставою для штрафу і навіть тимчасового анулювання посвідчення водія.