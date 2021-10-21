600 тисяч пікапів світового автовиробника перевірять на наявність серйозного дефекту

Це торкнеться дизельних моделей Ram 2019 та 2020 року.

У США понад 600 тисяч пікапів Ram, оснащених 6,7-літровими турбодизельними двигунами Cummins, перевірять через проблему із неочікуваними зупинками.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпочала розслідування цієї ситуації через 22 скарги та два польові звіти щодо нібито зупинки або втрати рушійної сили автомобілів.

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Розслідування охоплює машини 2500, 3500, 4500 та 5500 2019 та 2020 модельного року. У них перевірятимуть паливні насоси, які, ймовірно, були причиною зупинок авто. У більшості випадків проблема виникала на швидкості понад 40 км/год, і транспортні засоби вимикалися.

Це не перший випадок, коли паливні насоси на дизельних пікапах Ram потрапляють під увагу. У 2020 році компанія випустила бюлетень технічної служби для дилерських центрів з проханням надати відгуки про проблеми з двигуном у моделях 2018-2020 років. За даними NHTSA, це допомогло автовиробнику вдосконалити паливні насоси.

Повідомлень про аварії, що виникли внаслідок цієї можливої ​​проблеми, поки що не було і автомобілі не відкликали. Хоча несподівана зупинка будь-якого транспортного засобу може бути потенційно небезпечною, особливо на завантажених автомагістралях.

Раніше повідомлялося, що у США Tesla вимагають відкликати свої автомобілі.

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