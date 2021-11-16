Флагманський електромобіль Mercedes-Benz встановив неймовірний рекорд за дальністю пробігу на одному заряді

За цим показником він навіть обігнав Tesla.

Новинка від німецьких інженерів Mercedes-Benz EQS 450+ 2022 модельного року вразила своїм запасом ходу.

Так, експертам з Edmunds вдалося витиснути з цього велетня нереальні 679 кілометрів на одному заряді. Як наслідок, цей показник став рекордним за дальністю пробігу на одному заряді. Цікаво, що за всіма оцінками експертів, батареї EQS 450+ повинно було вистачити максимум на 563 кілометри, але автомобіль серйозно перевищив очікування.

Для того, щоб зарядити батарею на 108 кВт зарядним пристроєм другого рівня знадобилося 20 годин. Та завжди можна використати порт швидкої зарядки, тоді на це потрібно набагато менше часу. Протягом 12 годин електричний седан намотував кола на треку, подолавши 679,14 км, що на 115 км перевищує показник EPA. Цей результат також виводить EQS 450+ на найвищу позицію серед усіх електромобілів, перевірених Edmunds, включаючи Tesla Model 3 Long Range 2021 року, яка проїхала 555 кілометрів у такому ж режимі руху, Tesla Model S Plaid 2021 року з таким же запасом ходу та Ford Mustang Mach-E California Route 1 Edition із пробігом у 553 км.

Mercedes-Benz EQS – це не перший електромобіль компанії, але він найцікавіший. Машина розміром з S-class, приводиться в рух чистою електрикою. А потужна батарея дає можливість не перейматись за кілометри, а спокійно насолоджуватись водінням.

edmunds.com

Звісно тестування відбувалося на спеціальному треку, але для того, щоб дані були актуальними, водій обирав різні стилі водіння, щоб це було схоже на повсякденну подорож. Тож, якщо в місті EQS і буде проїжджати менше, то не набагато.

Всі звикли, що машини преміум сегменту це пилосос, який просто витягує з вас гроші, та цей стереотип не має жодного відношення до EQS. Тільки уявіть, на базовому двигуні у вас 330 кінських сил, а заправляти їх не потрібно. За сьогоднішніми тарифами на електроенергію, поїздки на цьому авто будуть дешевші ніж наприклад, на Daewoo Lanos.

edmunds.com

Та звісно є ложка дьогтю у цій історії – це ціна Mercedes-Benz EQS. Якщо стримати себе та не сильно бавитись з додатковими опціями, то цього "красеня" можна придбати приблизно за 100 тисяч доларів (2 672 850 грн.). Але коли сідаєш за кермо цієї "електрички", полишити її вже важко.

Додамо, Edmunds стверджує, що результати власних замірів точніші, ніж ті, які публікує EPA. Зрештою, дані EPA отримані з тестів, проведених на динамометрі, налаштованому на імітацію міських і шосе маршрутів. Загальна пройдена відстань потім множиться на коригувальний коефіцієнт, а отримана цифра є показником пробігу. З іншого боку тести Edmunds проводяться на реальній дорозі.

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