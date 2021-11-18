Стало відомо, скільки заробляють топові автокомпанії за секунду: сума вас неабияк здивує

Стало відомо, скільки заробляють топові автокомпанії за секунду: сума вас неабияк здивує

Вони знають, як заробляти гроші і роблять це дуже добре.

Фахівці визначили, скільки заробляють світові автомобільні компанії.

Відповідне дослідження провело аналітичне британське бюро Uswitch. Їм вдалося вирахувати прибуток за рік, годину, хвилину та навіть секунду і цифри дійсно вражають.

Цікаво, що поки ми тут з вами теревенемо, вони вже заробили чималі гроші.

Ці суми дійсно дивують, адже раніше ніхто не робив таких підрахунків раніше. Звісно, компанії показують свої річні доходи та квартальні, але Uswitch вивели аналітику на новий рівень, коли вирахували прибуток за секунду.

Звісно витрачають їх вони так само швидко, як і заробляють. Тільки подумайте, скільки потрібно грошей на величезне виробництво авто? Дуже багато, а ще треба оплатити всі штрафні санкції та якось рекламувати свій продукт. Наприклад, лідер списку – Toyota витратила 1 мільярд доларів на рекламу нової Tundra і це лише на американському ринку. Тож, щоб кожному акціонеру заробити свою копійку, керівництву компанії треба добряче попрацювати.

Якщо, ви вже готові тоді почнемо:

Компанія Річний прибуток Прибуток за годину Прибуток за хвилину Прибуток за секунду Toyota 275 млрд. дол.США 31.4 млн. дол.США 523 889 дол. США 8 731 дол.США Volkswagen 255 млрд. дол.США 29.1 млн. дол.США 484 399 дол. США 8 073 дол.США Daimler 176 млрд. дол.США 20.1 млн. дол.США 355 363 дол. США 5 589 дол.США Honda 137 млрд. дол.США 15.7 млн. дол.США 261 349 дол. США 4 356 дол.США Mitsubishi 136 млрд. дол.США 15.5 млн. дол.США 258 702 дол. США 4 312 дол.США Ford 127 млрд. дол.США 14.5 млн. дол.США 241 903 дол. США 4 032 дол.США General Motors 122 млрд. дол.США 14 млн. дол.США 233 038 дол. США 3 884 дол.США BMW 113 млрд. дол.США 12.9 млн. дол.США 215 137 дол. США 3 586 дол.США Stellantis 99 млрд. дол.США 11.3 млн. дол.США 188 375 дол. США 3 140 дол.США Nissan 91 млрд. дол.США 10.4 млн. дол.США 172 919 дол. США 2 882 дол.США

































Раніше розповідалося про те, світовий автовиробник відзвітував про рекордний прибуток в умовах пандемії.