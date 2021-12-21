Актуально для України: фахівці з'ясували, які електромобілі найбільш витриваліші в зимових умовах

Актуально для України: фахівці з'ясували, які електромобілі найбільш витриваліші в зимових умовах

У тестуванні взяли участь 40 моделей.

Китайські експерти провели масштабне дослідження щодо електромобілів.

Про це повідомляє MyDrivers.

Так, вони вирішили з'ясувати, які "зелені" машини найбільш витриваліші в зимових умовах. Вони перевірили запас ходу в 40 моделях за температури -20 градусів.

Ні для кого не секрет, що на морозі акумулятори смартфонів розряджаються помітно швидше, ніж за нормальних умов. Те саме відбувається і з батареями електричних автомобілів.

Зазначається, що для випробувань електрокари повністю зарядили, вибрали економічний режим руху, максимальний рівень рекуперації, посадили всередину водія та одного пасажира та встановили клімат-контроль на 24 градуси.

Електрокари випробовували на міських дорогах та трасах, при цьому намагаючись їхати плавно. У той момент, коли позначка заряду акумулятора сягнула 0%, фіксувався пробіг і порівнювався з тим, що заявлено за документами. Оскільки ємність акумуляторної батареї кожної моделі різна, дальність ходу в них також відрізняється. Але рейтинг складено виключно на підставі фактичної дальності ходу та не враховує ємність акумуляторних батарей.

За результатами випробувань десятка лідерів виглядає так: перше місце дісталося моделі Nio EC6, за нею слідують Xiaopeng P7, Zeekr 001, Nezha U, Gaohe HiPhi X, GAC Aion Y, Tesla Model Y, Geely Geometry C, Audi e-Tron та Volkswagen ID.4X. Варто сказати, що реальний запас ходу дуже серйозно відрізнявся від заявленого. Так, лідер рейтингу показав приблизно 50% від паспортного запасу – 337 км проти 615 км. Водночас найпопулярніший у Китаї електрокар Hongguang Mini EV показав найкращий результат у цій сфері – він проїхав 100 км за заявлених 170 км.

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