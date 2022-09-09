Американці склали рейтинг найдешевших електромобілів із запасом ходу не менше 400 км

У США фахівці назвали топ-8 дешевих "зелених" машин, які можуть проїхати 400 км та більше.

Зокрема, йдеться про моделі, вартість яких становить менше 50 тисяч доларів.

Відповідний рейтинг склали експерти ресурсу Insider.

Отже, до вашої уваги список цих моделей, їхні запас ходу та вартість.

Chevrolet Bolt EV (2023 модельного року). Ціна: $25 600. Запас ходу: 416 км; Hyundai Kona Electric (2022). Ціна: $34 000. Запас ходу: 415 км; Toyota BZ4X (2023). Ціна: $42 000. Запас ходу: 405 км; Volkswagen ID.4 Pro (2023). Ціна: $42 495. Запас ходу: 442 км; Hyundai Ioniq 5 SE (2022). Ціна: $44 000. Запас ходу: 487 км; Tesla Model 3 (2022). Ціна: $46 990. Запас ходу: 437 км; KIA EV6 (2022). Ціна: $47 500. Запас ходу: 499 км; Polestar 2 (2023). Ціна: $48 400. Запас ходу: 434 км.

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