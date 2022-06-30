Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів 2022 року

Фахівці американського агенства J.D.Power опублікували оновлений список найбільш надійних машин.

Так, експерти проаналізували частоту виникнення несправностей в автомобільних марок і моделей.

Відповідний оновлений рейтинг було опубліковано на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що під час складання рейтингу опитали 84 165 власників авто 2022 випуску. Експерти J.D.Power традиційно аналізують частоту виникнення проблем та несправностей у тій чи іншій моделі авто. Основним показником рейтингу є кількість проблем на 100 автомобілів.

Середній показник галузі – 180 проблем на 100 машин. Найчастіше власники скаржилися на мультимедіа та електронних "помічників" водія (автопілот, автоматичне гальмування, контроль розмітки тощо). Також зазначається, що масові моделі надійніші за преміальні через меншу кількість електроніки. Електромобілі та гібриди виходять з ладу частіше, ніж бензинові та дизельні авто.

Найнадійнішим брендом 2022 року несподівано став Buick із показником у 139 проблем на сотню авто. На другому місці – Dodge (143), а на третьому – Chevrolet (147). У хвості рейтингу опинилися Polestar (328 проблем на 100 авто), Chrysler (265) та Volvo (256).

У J.D.Power відзначили прогрес General Motors: у топ-10 брендів потрапили відразу чотири марки концерну (зокрема і лідер), а десяток моделей визнали найбільш надійними у своїх класах. Абсолютним переможцем став спорткар від GM Chevrolet Corvette - 101 проблема на сотню авто.

Фото: J.D. Power

Найнадійніші автомобілі 2022 року за версією J.D.Power:

Малі авто – Hyundai Accent;

Малі преміальні авто – BMW 2 Series;

Компактні авто – Kia Forte/Cerato;

Компактні преміальні авто – Lexus IS;

Середньорозмірні авто – Chevrolet Malibu;

Середньорозмірні преміальні авто – Genesis G80;

Великі преміальні авто – BMW 7 Series;

Компактні спортивні автомобілі – Mini Coooper;

Спорткари – Chevrolet Corvette;

Малі кросовери - Buick Encore GX;

Малі преміальні кросовери - BMW X1;

Компактні кросовери – Chevrolet Equinox;

Компактні преміальні кросовери - BMW X3;

Середньорозмірні кросовери - Nissan Murano;

Середньорозмірні преміальні кросовери - Lincoln Nautilus;

Великі кросовери - Toyota 4Runner;

Великі преміальні кросовери - Cadillac XT6;

Повнорозмірні позашляховики – Chevrolet Tahoe;

Повнорозмірні преміальні позашляховики – Cadillac Escalade;

Мінівени – Honda Odyssey;

Середньорозмірні пікапи – Ford Ranger;

Повнорозмірні пікапи – Chevrolet Silverad.

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