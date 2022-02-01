Американець судитиметься з Mercedes-Benz через двері кросовера, що відтяли йому палець

Американець судитиметься з Mercedes-Benz через двері кросовера, що відтяли йому палець

У побуті тепер у нього виникає багато труднощів.

Американець подав до суду на Mercedes-Benz через двері, що відтяли йому палець.

Про це повідомляє Carcomplaints.

Так, чоловік на ім'я Річард Дж.Кастігар-молодший з Арізони стверджує, що автоматичні доводчуважі дверей на кросовері Mercedes-Benz GLE 450 стали причиною важкого каліцтва – чоловік тримав праву руку на центральній стійці в момент закривання дверей і стулка відірвала верхню половину великого пальця.

Зазначається, що автодоводжувачі дверей – опція для американських Mercedes-Benz GLE, яка коштує 550 доларів. Позивача обурює, що автовиробник не перейнявся захисними системами – у кросовера немає давачів, які не дозволять дверям роздавити палець або прищемити руку.

Містер Кастігар-молодший вимагає, щоб "Mercedes-Benz припинив рекламувати та продавати автомобілі з автодоводжувачами", доки система не буде доповнена такими давачами. Травматична ампутація частини фаланги великого пальця не лише стала стресом для чоловіка, а й позбавила його доходу – за оцінками Кастигара-молодшого, втрати у заробітній платі становитимуть щонайменше 500 тисяч доларів.

Є й інші труднощі – "чоловік тепер змушений покладатися на свою дружину, яка допомагає сходити до туалету, прийняти душ, почистити зуби, одягнутися і застебнути сорочку. Потерпілому важко тримати ручку, приймати їжу, зав'язувати шнурки, користуватися інструментами та допомагати з домашніми справами", – йдеться у позові до Mercedes-Benz.

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