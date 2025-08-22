Не купуйте авто влітку: аналітики назвали більш вигідний період

Не купуй авто влітку: аналітики назвали більш вигідний період

Літо — найгірший час для купівлі вживаного автомобіля. Аналітична компанія, яка проаналізувала понад 40 мільйонів угод за 2023-2024 роки, стверджує, що в теплий сезон ймовірність знайти вигідну пропозицію знижується більш ніж на третину.

Про це пише UAmotors.

Зокрема, у червні шанси придбати авто на 5% дешевше від ринкової ціни падають на 30,4% порівняно із середнім показником за рік. У травні та липні ситуація не набагато краща — зниження становить 27,8% та 22,5% відповідно. У святкові та вихідні дні знайти вигідну пропозицію стає ще складніше.

Причина такого явища проста: влітку зростає попит, люди частіше купують авто, і дилери не бачать потреби знижувати ціни.

Зима — ідеальний час для покупки

Натомість, взимку ситуація кардинально змінюється. Січень виявився найкращим місяцем для вигідної купівлі: частка таких пропозицій на 41,1% вища за середньорічну. Грудень і лютий також дають змогу зекономити: тут показники перевищують 30%. Особливо вигідними є новорічні свята: у цей період кількість авто, ціна яких мінімум на 5% нижча за ринкову, зростає майже на 50%.

Експерти пояснюють це тим, що через холодну погоду та святкові клопоти потік покупців зменшується, і дилери змушені пропонувати знижки, щоб привернути увагу. Вони радять не вестися лише на рекламні наклейки, а ретельно перевіряти, чи справді ціна авто на 5% менша за його об’єктивну ринкову вартість.

