Австралійський лікар використовує для порятунку людей свій Nissan GT-R

Він захотів, щоб його спорткар отримав статус автомобіля екстреної служби.

Австралійський лікар Майкл Лівінгстон використовує свій Nissan GT-R, щоб встигати до пацієнтів.

Про це повідомляє ABC News.

Чоловік курує клініки у двох містах в Австралії. Через це він використовує спорткар, щоб надзвичайних ситуаціях дуже швидко дістатися з одного місця в інше.

На початку цього року однорічна дитина хворіла на бронхіт і потребувала невідкладної допомоги. Лікар, який на той момент був у 30 хвилинах їзди, був змушений їхати на повній швидкості, щоб врятувати новонародженого. На щастя, він прибув вчасно, і з дитиною все добре.

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Водночас такі випадки змушують Лівінгстона сильно ризикувати. Окрім отримання штрафів за перевищення швидкості, існує також ймовірність, що може статися нещасний випадок. Він може уникнути цього, якщо його машину визнають автомобілем швидкої допомоги.

Тому він подав заявку на отримання для свого GT-R статусу автомобіля екстреної служби. В Австралії така ліцензія дозволяє авто оснащуватися вогнями та сиренами, які можна використовувати під час реагування на надзвичайні ситуації. Затверджені водії проходять навчання з їхньої експлуатації та звільняються від дотримання певних правил дорожнього руху.

Однак Міністерство транспорту країни відмовило у задоволенні запиту лікаря, посилаючись на те, що "водії-чоловіки частіше їздять на високих швидкостях і ризиково себе ведуть".

Представник Департаменту транспорту заявив, що заявки, як правило, схвалюються, лише якщо транспортні засоби входять до мережі державних служб екстреної допомоги.

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