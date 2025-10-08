ТСН у соціальних мережах

160
2 хв

Авто, які "не вбити": названо бренди, що проходять тисячі кілометрів без ремонту

Дослідження назвало найдовговічніші автомобілі у світі.

Руслана Сивак
Водій

Водій / © pixabay.com

Масштабний аналіз, проведений американською аналітичною платформою iSeeCars, підтвердив беззаперечне лідерство японських виробників у питанні автомобільної довговічності. Дослідження, що охопило мільйони автомобілів, проданих у США, визначило, які марки найчастіше долають рубіж у 400 000 км (приблизно 250 000 миль) без серйозних несправностей.

Про це пише MMR.

Toyota — абсолютний чемпіон

Рейтинг очолила Toyota, показник якої майже вчетверо перевищив середній результат по ринку. За даними iSeeCars, 17,8% автомобілів цієї марки досягли позначки у 400 тисяч кілометрів, тоді як середній показник ринку становить лише 4,8%.

Уся «еліта надійності» сформована виключно японськими брендами. За Toyota йдуть Lexus (12,8%), Honda (10,8%) та Acura (7,2%). Ці чотири марки стали єдиними, чиї результати перевищили середній показник довговічності.

Де провалився німецький преміум

Дослідження виявило несподівано слабкі результати серед німецьких виробників, які традиційно асоціюються з якістю. Німецькі бренди значно відстали від японських лідерів, а деякі, як-от Mercedes-Benz (18 місце), Porsche (24-е), BMW (26-е) та Volkswagen (27-е), опинилися в нижній частині списку. Audi замкнула рейтинг на 28-й позиції.

Найгіршу статистику продемонстрували Mini, Maserati та Jaguar, серед яких не виявили жодного автомобіля, що досяг пробігу понад 400 000 км.

Таким чином, iSeeCars підтвердило, що японські марки залишаються синонімом довговічності, і в умовах зростання цін на обслуговування, купівля моделі Toyota чи Honda є не лише практичним, а й найбільш довготривалим рішенням.

Нагадаємо, купівля вживаного авто може перетворитися на справжню лотерею, особливо якщо продавець приховує, що машина роками працювала в таксі. Фахівці розповіли про шість головних ознак, які допоможуть викрити «вбитий» автомобіль і вберегти себе від дорогого ремонту в майбутньому.

Раніше ми писали про те, що деякі двигуни не витримують навіть 100 тисяч кілометрів пробігу — їхній ремонт може коштувати власникам дуже дорого. А також — про п’ятірку моделей, які часто ламаються в Україні.

