Авто, які "не вбити": названо бренди, що проходять тисячі кілометрів без ремонту

Масштабний аналіз, проведений американською аналітичною платформою iSeeCars, підтвердив беззаперечне лідерство японських виробників у питанні автомобільної довговічності. Дослідження, що охопило мільйони автомобілів, проданих у США, визначило, які марки найчастіше долають рубіж у 400 000 км (приблизно 250 000 миль) без серйозних несправностей.

Toyota — абсолютний чемпіон

Рейтинг очолила Toyota, показник якої майже вчетверо перевищив середній результат по ринку. За даними iSeeCars, 17,8% автомобілів цієї марки досягли позначки у 400 тисяч кілометрів, тоді як середній показник ринку становить лише 4,8%.

Уся «еліта надійності» сформована виключно японськими брендами. За Toyota йдуть Lexus (12,8%), Honda (10,8%) та Acura (7,2%). Ці чотири марки стали єдиними, чиї результати перевищили середній показник довговічності.

Де провалився німецький преміум

Дослідження виявило несподівано слабкі результати серед німецьких виробників, які традиційно асоціюються з якістю. Німецькі бренди значно відстали від японських лідерів, а деякі, як-от Mercedes-Benz (18 місце), Porsche (24-е), BMW (26-е) та Volkswagen (27-е), опинилися в нижній частині списку. Audi замкнула рейтинг на 28-й позиції.

Найгіршу статистику продемонстрували Mini, Maserati та Jaguar, серед яких не виявили жодного автомобіля, що досяг пробігу понад 400 000 км.

Таким чином, iSeeCars підтвердило, що японські марки залишаються синонімом довговічності, і в умовах зростання цін на обслуговування, купівля моделі Toyota чи Honda є не лише практичним, а й найбільш довготривалим рішенням.

