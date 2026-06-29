Авто, що "імітують Шахеди": до Ради подали новий законопроєкт про штрафи за гучний вихлоп

Законопроєкт про штрафи за гучний вихлоп / © Unsplash

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До Верховної Ради України подали новий законопроєкт проти авто і мотоциклів, які мають гучний прямоточний вихлоп і нагадують звуки «Шахедів».

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

У Раді зареєстрували законопроєкт проти гучного вихлопу авто і мотоциклів

В українському парламенті отримали законопроєкт №15358, спрямований на посилення відповідальності за керування транспортними засобами, які перевищують допустимий рівень шуму.

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Документ передбачає запровадження жорстких санкцій проти водіїв автомобілів та мотоциклів, які навмисно модернізують вихлопні системи.

Ярослав Железняк пише, що під час війни ці звуки схожі на дрони, яких лякаються цивільні, діти та ветерани, що повертаються з війни.

«Це вже не просто питання комфорту. Під час війни такі звуки часто схожі на дрони. Цивільні та діти лякаються, ветерани можуть отримувати ПТСР-тригери, а ППО і поліція відволікаються від реальних загроз. Я вже не говорю про те, що вночі спати з відкритим вікном майже неможливо тим, хто живе поруч з великими вулицями».

У законопроєкті пропонуються такі штрафи для власників авто та мотоциклів з гучним вихлопом:

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штрафи в мирний час: 500 неоподаткованих мінімумів громадян — 8500 грн, повторно — 17 000 грн;

під час воєнного стану: за перше порушення — 17 000 грн, повторно — 34 000 грн;

за повторне порушення під час війни — обов’язкове позбавлення прав на 3–6 місяців.

Зокрема, у законопроєкті пропонують МОЗ і профільному міністерству встановити чіткі шумові норми, окремо для ночі з 22:00 до 08:00.

«Після нашого закону буде так: хочеш ревіти — їдь на трек або за місто. У населених пунктах мають бути правила для всіх», — додає Железняк.

Наразі на сайті Верховної Ради поки не можна переглянути проєкт закону та пояснювальну записку до нього.

Штрафи за заїзд на ями: як не отримати таке покарання

Нагадаємо, через незадовільний стан українських доріг водії часто пошкоджують авто, проте поліція зазвичай штрафує самих кермувальників замість фіксації дорожніх умов.

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Балансоутримувачі доріг системно використовують попереджувальні знаки як юридичний захист, щоб перекласти відповідальність на водія та уникнути ремонту чи відшкодування збитків. Маніпулятивне застосування ПДР призводить до того, що суди часто автоматично визнають водіїв винними, повністю звільняючи дорожні служби від відповідальності.

Проте судова практика доводить, що водії можуть закрити провадження проти себе та отримати повне відшкодування майнової і моральної шкоди. Для цього необхідно довести вину балансоутримувача через неналежний стан дороги. Успіх у суді залежить від правильної фіксації обставин: вимірювання глибини вибоїн, фотофіксації місця ДТП, підтвердження відсутності попереджувальних знаків та обов’язкового складання акта обстеження ділянки дороги.

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