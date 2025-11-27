Авто

Хто сказав, що шалена швидкість коштує мільйони? Експерти опублікували рейтинг десяти автомобілів, які за динамікою, керованістю та зовнішнім виглядом здатні конкурувати із суперкарами, але при цьому мають значно доступнішу ціну, порівнянну з бізнес-седанами.

Про це повідомляє TopSpeed.

Ці моделі поєднують потужні двигуни та продуману інженерію, пропонуючи розгін до 100 км/год менш ніж за 5 секунд.

Лідери динаміки

Найшвидшим у рейтингу став Chevrolet Corvette (2025) з 6,2-літровим V8 (495 к.с.), який розганяється до сотні всього за 2,8 секунди. Також високу динаміку демонструє Audi RS3 (2024) — його 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор (401 к.с.) забезпечує розгін за 3,3 секунди.

Показник у 3,4 секунди мають Porsche 718 Cayman та Audi RS5 (444 к.с.), причому останній є повноцінним п’ятимісним хетчбеком.

Найкраще співвідношення ціни та швидкості

Кілька моделей демонструють розгін до 100 км/год за 3,9 секунди, зберігаючи відносно низьку ціну:

Nissan Z (2025) — «механіка задоволення» з 3-літровим V6 (400 к.с.) за 1,78 млн грн.

BMW Z4 (2025) — німецький родстер із турбошісткою (382 к.с.) за 2,29 млн грн.

Toyota GR Supra (2025) — «жива машина» (382 к.с.) за 2,37 млн грн.

Mercedes-AMG C43 (2025) — динаміка суперкара (416 к.с.) у кузові бізнес-седана за 2,59 млн грн.

Також до списку увійшли американська V8-ікона Ford Mustang GT (4,2 с, 2,08 млн грн) та спортивний седан Cadillac CT5-V (4,8 с, 2,36 млн грн).

Автоексперти радять потенційним покупцям орієнтуватися не лише на цифри, а й на відчуття за кермом. Також варто враховувати значні витрати на обслуговування (шини, гальма, страхування), які можуть бути порівнянні з витратами на суперкари.

Нагадаємо, опанування елементарних навичок обслуговування автомобіля не лише зменшує залежність від автомеханіків, але й дарує впевненість на дорозі. Почати варто з регулярних оглядів, які не потребують складних інструментів.

Також раніше ми писали про те, що треба мати в автомобілі взимку.