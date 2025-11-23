Авто в Україні здорожчали удвічі: що відбувається на ринку під час війни

Авто / © Getty Images

Попри складнощі економіки через війну, ринок нових автомобілів в Україні продовжує працювати і навіть демонструє ознаки відновлення. Водночас купівля авто стала значно дорожчою.

Це підтверджують дані AUTO-Consulting.

Середні ціни на нові автомобілі

За останні чотири роки середня вартість нового автомобіля в Україні зросла:

2021 рік: 26,5 тис. євро (приблизно 720 тис. грн)

2022 рік: 30,7 тис. євро

2025 рік: понад 32 тис. євро (близько 1,5 млн грн)

Таким чином, в євро ціни зросли на понад 20%, а в гривні подорожчання перевищило 100%.

Чому авто подорожчали

Основні причини подорожчання — це ослаблення гривні щодо євро, подорожчання логістики та світова інфляція автомобільної продукції. Виробники підвищують ціни через дорожчі комплектуючі, метал і електроніку, а війна ускладнила доставку авто та збільшила витрати на страхування транспорту.

Зміни в структурі ринку

Окрім економічних факторів, на середню ціну вплинула зміна структури ринку. Бюджетні моделі практично зникли — частина виробників призупинила продаж дешевих авто під час війни, деякі бренди припинили постачання моделей початкового рівня.

Водночас збільшилася частка середніх і преміальних автомобілів, частково через наявність, частково через вибір покупців, які надають перевагу дорожчим і надійнішим моделям. Нові китайські бренди середнього та преміум-сегменту, такі як Zeekr, Voyah, Hongqi, Avatr і BYD Seal, також підвищують середню ціну.

Як це вплинуло на продажі

Дилери відзначають, що преміальні авто купують рідше, але загальний ринок поступово відновлюється за рахунок середнього сегменту та нових китайських брендів. Отже, подорожчання відображає не лише збільшення цін, а й зміну споживчого попиту: дешевих моделей майже не залишилося, а українці обирають дорожчі й надійніші авто.

