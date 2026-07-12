Авто з хмарками у червоному колі: що означає новий дорожній знак

Новий дорожній знак «авто з хмарками» / © Авто24

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У Нідерландах офіційно з’явився новий дорожній знак Zero Emission Zone, на якому зображено авто з хмарками у червоному колі. Він означає екологічну зону або зону із нульовим рівнем викидів.

Про це повідомляє Avto24.

Що відомо про новий дорожній знак

Раніше муніципалітети країни використовували різні варіанти позначення екологічних зон. Це нерідко вводило водіїв в оману, тому влада знайшла спосіб розв’язати цю проблему.

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Офіційно цей знак з’явився в Нідерландах ще 1 січня 2026 року. Однак муніципалітетам дали шість місяців на демонтаж старих позначень і встановлення нових. І від 1 липня в країні запровадили єдине маркування.

Що зображено на новому знаку

Новий дорожній знак Zero Emission Zone є білим щитом із написом ZONE, червоним колом та стилізованим автомобілем із вихлопними газами. Однак основне значення має не сам знак, а інформаційні таблички під ним, які визначають, для яких транспортних засобів діють обмеження.

Дія знака поширюється одразу на два типи зон:

Перший варіант — традиційна екологічна зона (обмежують рух транспортних засобів із високими викидами). Залежно від міста заборона може поширюватися на вантажівки, автобуси, фургони, а в окремих випадках — і на легкові дизельні автомобілі.

Другий варіант — зона з нульовими викидами (Zero Emission Zone). Вона є значно суворішою, однак наразі стосується переважно комерційного транспорту. У перспективі в таких районах зможуть працювати передусім електромобілі або автомобілі на водневих паливних елементах. Перехід до цих вимог відбувається поступово і триватиме до 2030 року.

Для водіїв легкових авто жодних нових правил не запровадили. Заборона на в’їзд можлива лише тоді, коли це окремо передбачено місцевими правилами.

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© Авто24

Штраф за забруднення довкілля

Дотримання правил контролюють камери, які зчитують номерні знаки транспортних засобів, і якщо автомобіль не відповідає вимогам конкретної зони, власник отримує штраф.

Вартість штрафу в зоні нульових викидів становить:

130 євро для фургонів

320 євро для вантажівок

Однак для окремих категорій транспорту передбачені винятки, зокрема для історичних автомобілів віком понад 40 років, а також транспортних засобів, спеціально обладнаних для перевезення людей з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рідкісний дорожній знак, на якому зображено чотири чорні крапки на білому тлі.

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