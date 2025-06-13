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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
697
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2 хв

Недорогі авто в Україні: експерти назвали надійні варіанти

Топ-3 вживаних моделей, які не вдарять по гаманцю. Українці поділилися своїм ретингом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Навіть у непрості часи українці шукають вигідні та надійні автомобілі. Експерти назвали три моделі з пробігом, які можна придбати за невеликі гроші, а їхнє обслуговування залишається доступним. Ці авто цінують за простоту, дешевий ремонт і витривалість.

Про це повідомляє Автотема.

Opel Astra H (2004–2010)

Ця модель залишається лідером серед бюджетних авто. Зараз Opel Astra H коштує приблизно $2200–4000. Її головні переваги: легкість у ремонті, помірна витрата пального та недорогі запчастини, які легко знайти по всій Україні. Прості двигуни та міцна ходова частина гарантують мінімум проблем з обслуговуванням.

Geely CK (2006–2013)

Китайський седан Geely CK — ще один доступний варіант, ціна якого на вторинному ринку стартує від $2000. Цей автомобіль був популярним серед держустанов, тож його особливості добре відомі. Серед плюсів — невибагливість та дешеві комплектуючі. Однак важливо пам’ятати про слабкий захист кузова від корозії і ретельно його перевіряти перед покупкою.

Dacia Logan (Renault Logan) (2004–2009)

Dacia Logan (або Renault Logan) — це справжній «робочий кінь». Він чудово зарекомендував себе в Україні як надійний та невибагливий автомобіль для щоденного використання. Його можна знайти за $3500–4500. Автомобіль має просту конструкцію, доступні запчастини та двигун, який добре відомий майстрам, що забезпечує низьку вартість обслуговування.

Ці три моделі — чудовий вибір для тих, хто шукає практичне та бюджетне авто з оптимальним співвідношенням ціни та надійності. Пам’ятайте: перед покупкою обов’язково проведіть детальний технічний огляд, звертаючи особливу увагу на стан кузова, підвіски та двигуна.

Раніше повідомлялося, українці все більше почали купувати авто, імпортовані з Китаю. Є популярні моделі нових та вживаних автомобілів.

Минулого місяця українці придбали 1580 легкових автомобілів, імпортованих з Китаю. Це на 70% більше, ніж у травні 2024 року.

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