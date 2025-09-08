Автомеханік назвав 5 авто, які не варто купувати у 2025 році

Автомобіль

На ринку вживаних автомобілів не всі моделі є однаково надійними. Деякі з них можуть мати привабливий дизайн, але згодом вимагатимуть значних витрат на обслуговування. Механік і власник German Car Depot Алан Гельфанд назвав п’ять автомобілів, які він ніколи не купив би у 2025 році через їхню схильність до поломок і дорогий ремонт.

Про це пише GoBankingRates.

1. Chrysler 200

Хоча ця модель знята з виробництва у 2017 році, вона все ще доступна на вторинному ринку. За словами Гельфанда, цей автомобіль має погану якість трансмісії, проблеми з електрикою та часто ламається.

2. Nissan Altima (2013-2020)

Цей седан має розкішний вигляд, але механік застерігає: його головна проблема — безступінчаста трансмісія (CVT), яка часто виходить з ладу приблизно після 100 000 км пробігу, а її заміна коштує чимало.

3. Jeep Renegade

Незважаючи на компактний розмір та зовнішню привабливість, Jeep Renegade вважається одним із найненадійніших позашляховиків. Гельфанд зазначає, що автомобіль страждає від численних поломок електроніки та має низький комфорт водіння.

4. Range Rover Evoque

Цей розкішний позашляховик виглядає стильно, але, як стверджує Гельфанд, йому бракує надійності. Модель схильна до витоків моторної оливи, проблем з трансмісією та повних збоїв електрообладнання, часто вже після 80 000 км пробігу.

5. Chevrolet Spark

Хоча ця модель доступна за ціною, вона не варта своїх грошей. Механік зазначає низьку якість конструкції, високий рівень шуму та слабку продуктивність двигуна. Замість нього він радить придбати вживані моделі Honda або Toyota, які відомі своєю довговічністю.

Нагадаємо, автомеханіки зі США назвали дві марки автомобілів, які, на їхню думку, найчастіше ламаються та потребують ремонту. Йдеться про General Motors (GM) і Chrysler.

В Україні з’явилася нова схема шахрайства на дорогах, яка використовує звичайний пакет. Злочинці кріплять його на бічне дзеркало автомобіля, щоб відвернути увагу водія і викрасти речі з салону або навіть сам автомобіль.