Автомеханік назвав найкращу модель авто, яка їздитиме роками

Автомеханік назвав найкращу модель авто

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Відомий автомеханік Скотті Кілмер вважає Toyota RAV4 одним із найкращих старих позашляховиків. Він каже, що цей автомобіль може проїхати понад 500 000 миль (близько 800 000 км). Торік Кілмер показував у відео три моделі машин, які, на його думку, можуть служити дуже довго.

Про це пише Express.

Особливу похвалу від експерта отримав саме Toyota RAV4, який він вважає однією з найкращих довгострокових покупок. Скотті Кілмер, відомий прихильник Toyota, регулярно рекомендує автомобілі цього бренду власникам вживаних авто. Він наголосив на «дуже надійному двигуні» RAV4, його хорошій паливній економічності та відсутності турбонаддуву, що запобігає прискореному зносу.

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Однією з ключових переваг RAV4 Кілмер назвав систему повного приводу. У своєму відео на YouTube він пояснив, як працює ця система: «Зупиніть транспортний засіб, натисніть кнопку, і тепер у вас є повний привід зі швидкістю до 20 або 25 миль/год, тож ви можете їхати по снігу та льоду, вирушати в похід чи на риболовлю». Він також додав, що «ще ніколи не бачив, щоб таке ламалося», підкреслюючи надійність системи.

Оглядаючи автомобіль, Скотті також відзначив довговічність оригінальних деталей під капотом, включаючи генератор та акумулятор, які функціонували навіть через вісім років. Він також висловив перевагу тканинним сидінням у RAV4, зазначивши їхню зносостійкість у порівнянні зі шкірою.

Нагадаємо, відомий механік Пол Лукас поділився своїм досвідом, назвавши 20-річний Ford Focus Mk1 одним з найнадійніших вживаних автомобілів. За його словами, він придбав такий автомобіль 15 років тому всього за 500 фунтів стерлінгів, і завдяки ретельному догляду машина жодного разу його не підвела.