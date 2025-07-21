Автомеханіки назвали найнадійніший автомобіль на ринку

Автомеханік назвав "найнадійніший автомобіль" на ринку / © pixabay.com

Реклама

Автомобільні експерти одноголосно визнають Toyota «найнадійнішою маркою» на ринку, посилаючись на одну просту причину: ці автомобілі майже ніколи не потребують серйозного ремонту.

Про це повідомляє Express.

Думка механіка Prestige Services and Maintenance

Механік із компанії Prestige Services and Maintenance у своєму відео на TikTok чітко зазначив, що серед усіх автомобільних брендів, Toyota є найкращим вибором з точки зору надійності. Він підкреслив:

Реклама

«Мене завжди запитують, яка моя улюблена марка автомобіля. Що стосується мене, то я люблю свої Ferrari… Однак, найнадійніший автомобіль — це Toyota. Це може бути будь-яка Toyota. Вони надійні. Вони приїжджають лише на обслуговування та техогляд».

Це вирізняє їх серед інших брендів, роблячи Toyota ідеальним вибором для тих, хто прагне довгострокової безпроблемної експлуатації.

Підтримка від провідного механіка Скотті Кілмера

Не тільки Prestige Services and Maintenance відзначають Toyota. Відомий механік Скотті Кілмер, який має п’ятдесятирічний досвід роботи з автомобілями, також висловив високу оцінку японському бренду на своєму YouTube-каналі.

«Як механік, я працював над безліччю різних автомобілів протягом останніх п’яти десятиліть і можу особисто засвідчити якість Toyota. Надійність Toyota значною мірою пов’язана з низькою кількістю механічних проблем», — пояснив Кілмер.

Реклама

Він також додав, що купівля Toyota може значно заощадити кошти у порівнянні з іншими брендами.

Читайте також Автомеханік назвав найкращу модель авто, яка їздитиме роками

Конкретні моделі та переваги

Скотті Кілмер особливо виділив дві моделі Toyota: Rav4 та Corolla. Corolla є дуже популярним вживаним автомобілем у Великій Британії завдяки своїй надійності. Крім того, що Corolla рідко ламається, Кілмер відзначив її високі показники безпеки та доступну страховку.

Він зауважив: «Їх продали мільйонами, тож є багато хороших вживаних [автомобілів], вам не потрібно купувати новий».

Кілмер також підкреслив, що Corolla, будучи передньопривідним автомобілем, чудово поводиться як у дощ, так і в сніг, має просторий салон, а її інтер’єр значно покращився і виглядає сучасно.

Реклама

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року українці придбали близько 33 тисяч нових легкових автомобілів. Проте лідером продажів став RENAULT Duster.