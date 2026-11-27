Авто / © Associated Press

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Узимку такі звичні дії водіїв, як довге прогрівання двигуна, паркування авто на ручнику чи в глибокому снігу, можуть призвести до серйозних поломок і дорогого ремонту. Правильний догляд у морози допоможе вберегти двигун, акумулятор і кузов від швидкого зношування.

Про це пише UAmotors.

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Не прогрівайте двигун надто довго

Прогрівання авто по 15–20 хвилин збільшує витрату пального та прискорює зношування мотора. Під час холодного запуску електроніка подає більше пального, частина якого потрапляє в моторну оливу й погіршує її властивості.

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Сучасному двигуну достатньо попрацювати 2–3 хвилини, після чого варто починати плавний рух без високих обертів і різких прискорень, щоб деталі та технічні рідини рівномірно нагрілися.

Не залишайте машину на ручнику

Після поїздки вологі гальмівні механізми на морозі можуть замерзнути, через що ручне гальмо заблокується. Узимку краще залишати авто на передачі або в режимі P для автоматичної коробки, а на схилі додатково використовувати противідкотні упори.

Не вмикайте примерзлі двірники

Спроба запустити примерзлі склоочисники може зіпсувати гумки, механізм приводу і навіть лобове скло. Спочатку потрібно прогріти зону двірників і дочекатися, поки лід розтане.

Не поливайте скло окропом

Використовувати гарячу воду для розморожування скла не можна. Через різкий перепад температур воно може тріснути. Для очищення краще застосовувати спеціальні розморожувачі.

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Не перевантажуйте акумулятор під час запуску

На морозі ємність акумулятора зменшується на 30–50%, а холодному двигуну потрібно більше енергії для старту. Тому не варто одночасно вмикати фари, обігріви та вентилятор на максимум — додаткові прилади краще вмикати поступово вже після запуску двигуна.

Не їздіть із майже порожнім баком

У вільному просторі паливного бака накопичується конденсат. Вода осідає на дні й на морозі може замерзнути, заважаючи роботі паливної системи. Фахівець радить узимку тримати бак заповненим щонайменше наполовину та заправлятися на перевірених АЗС.

Не забувайте мити автомобіль

Дорожні реагенти, сіль і пісок пошкоджують лакофарбове покриття та прискорюють корозію металу. Особливо важливо очищати днище, колісні арки й пороги, тому мити машину радять кожні 2–3 тижні, зокрема під час відлиг і після поїздок трасою.

Не відчиняйте примерзлі двері силою

Різкі ривки можуть зламати пластикові кріплення ручки або порвати гумові ущільнювачі. Краще прогріти салон, обережно простукати периметр дверей або скористатися спеціальним розморожувачем.

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Не паркуйтеся в глибокому снігу

Під час стоянки сніг під днищем підтає від тепла двигуна, а після охолодження перетворюється на лід. Він може пошкодити пластикові деталі, підкрилки, пильовики та гальмівні шланги. Місце для стоянки бажано заздалегідь розчистити до твердого покриття, тримаючи в багажнику невелику лопату.

Нагадаємо, примерзлі до лобового скла двірники після морозної ночі можуть затримати водія на кілька хвилин, а спроби прискорити процес гарячою водою чи силою їх відірвати здатні обернутися пошкодженнями. Найкраще поєднати звичайний обігрів скла, спеціальний автомобільний розморожувач і правильний спосіб очищення.

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