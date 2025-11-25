Автомобіль просто неба: як зберегти авто взимку без гаража

Авто / © Фото з відкритих джерел

Відсутність гаража взимку не означає, що автомобіль приречений на швидке старіння чи постійні поломки. Дотримання кількох базових правил допоможе мінімізувати негативний вплив низьких температур, снігу та льоду на кузов і технічні вузли.

Про це розповідає “Автопілот”.

Вибір місця для паркування має значення. Не залишайте авто під балконами або будинками, поруч зі сміттєвими контейнерами чи під деревами, де можуть падати гілки під вагою снігу. Захисний чохол допоможе уникнути налипання снігу й льоду, утримає кузов чистим і зменшить ризик корозії – обирайте водонепроникні, дихаючі моделі, які не примерзають до поверхні.

Особливу увагу варто приділити технічним рідинам і акумулятору. Використовуйте омивач, що не замерзає, а батарею, за можливості, на ніч переносіть у тепле приміщення та ставте на суху поверхню, а не на бетон, щоб уникнути швидкого розрядження.

Навіть неопалюваний гараж або закрита стоянка значно зменшують вплив опадів і корозії, допомагаючи автомобілю висихати швидше і зберігати акумулятор у кращому стані. Дотримання цих простих правил дозволяє безпечніше пережити зимовий період і продовжити термін служби авто.

