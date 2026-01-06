Авторинок України змінив лідера: яка марка вирвалась у топ 2025 року

Авто / © pexels.com

Ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував помітне зростання. За підсумками 2025 року український автопарк поповнився 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Цей показник став найвищим річним результатом для сегменту нових легкових автомобілів від 2022 року.

Лідером українського ринку за підсумками року вперше стала китайська марка BYD. Протягом року в Україні було реалізовано 10 352 автомобілі BYD, що у п’ять разів перевищує результат 2024 року.

Друге місце посіла Toyota з показником 10 181 проданий автомобіль, що на 5% менше порівняно з попереднім роком. Третю позицію зайняв Volkswagen, продажі якого зросли на 51% і становили 7 380 авто.

До десятки найпопулярніших брендів нових легкових автомобілів 2025 року також увійшли:

Renault — 6 281 авто (зниження на 14%);

Skoda — 6 153 авто (зростання на 22%);

BMW — 3 757 авто (падіння на 22%);

Hyundai — 3 633 авто (зростання на 39%);

Zeekr — 2 984 авто (зростання на 264%);

Audi — 2 864 авто (зростання на 42%);

Honda — 2 655 авто (зростання на 31%).

Найпопулярнішим автомобілем року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster, який отримав титул бестселера 2025 року.

До трійки моделей-лідерів за обсягами продажів також увійшли Toyota RAV4 та Volkswagen ID.UNYX.

Нагадаємо, Мінцифри готує можливість онлайн-складання теоретичного іспиту з водіння вже 2026 року. Ідея покликана мінімізувати корупційні ризики та зробити процес отримання прав прозорішим.