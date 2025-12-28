Безпека на зимовій дорозі: що необхідно покласти в автомобіль, аби уникнути неприємностей

Які речі мають бути в авто взимку / © Getty Images

Реклама

Узимку водії мають готуватися до подорожей ретельніше, ніж зазвичай. Холод, снігопади, ожеледь та довгі відстані можуть перетворити навіть звичайну поїздку на серйозне випробовування, тому варто знати, що необхідно брати із собою у дорогу.

На що саме варто звернути увагу, пишуть фахівці UAmotors.

Перш за все вам необхідно перевірити свої документи. Переконайтеся, ви взяли в дорогу дійсне водійське посвідчення, техпаспорт на авто і поліс страхування. Також варто перевірити наявність карток або завантажених додатків автозаправних комплексів, особливо якщо чекає тривала дорога.

Реклама

Обов’язково потрібно мати зарядний пристрій для телефону. Для далеких маршрутів доцільно мати павербанк і запасний телефон — наприклад, кнопковий, оскільки він зазвичай має тривалий час автономної роботи навіть на холоді. Також не зайвим буде заздалегідь зберегти в телефоні місця для зупинок, де можна заправитися, відпочити чи перекусити.

Щоб поїздка була безпечною навіть у непередбачуваних ситуаціях, вам необхідно взяти із собою:

базовий набір: мультитул, ліхтарик та ключі мають бути під рукою завжди;

зимові дрібниці: лампочки чи свічки стануть у пригоді під час холодів;

енергія: оскільки морози «садять» акумулятор, візьміть дроти для прикурювання або автономний бустер;

технічні рідини: залийте морозостійкий омивач для скла та заправте авто якісним пальним. Для тривалих подорожей варто мати із собою запас пального в каністрі.

Також не варто забувати і про комфорт ваших пасажирів. Якщо ви зібралися у далеку подорож — тоді необхідно взяти із собою запас води, перекуси, сірники або запальничку. Також в пригоді може стати й автомобільний чайник. Водночас фахівці радять мати теплий одяг та велику ковдру, якщо в авто будуть їхати діти.

Водночас кожне авто необхідно укомплектувати аптечкою, що містить жарознижувальні, знеболювальні, антигістамінні та сорбенти, а також бинти й пластирі. Додатково варто покласти засоби проти опіків та заколисування.

Реклама

Якщо маршрут пролягає через зони, де зникає мобільна мережа, корисно мати автомобільну рацію.

Експерти наголошують, що завчасна підготовка до зимових подорожей суттєво знижує ризики та допомагає водієві почуватися впевненіше на дорозі.

Раніше експерти дослідили якість як звичайного «дизеля», так і його преміального сорту. Дізнавайтеся, яке паливо пройшло «випробування холодом».

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.