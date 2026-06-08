Безпілотні таксі з’являться на дорогах вже цього літа: що варто знати пасажирам

Авто Wayve перед запуском їхньої служби таксі в Лондоні у партнерстві з Uber / © Getty Images

Реклама

Вже цього літа перші роботаксі Uber курсуватимуть вулицями Лондона. Компанія об’єдналася зі стартапом Wayve, щоб змінити міську мобільність за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Daily Mail.

Що відомо про безпілотні таксі Uber?

Uber показав свій новий парк автономних роботаксі, які найближчим часом мають з’явитися на дорогах Лондона. Транспортні засоби створені у партнерстві з компанією Wayve та базуються на повністю електричному Ford Mustang Mach-E.

Реклама

Автомобілі обладнані системою камер кругового огляду й радарами. Завдяки такому комплексу технологій система штучного інтелекту Wayve отримує повну 360-градусну картину навколишнього середовища навколо автомобіля в режимі реального часу.

На першому етапі в салоні за кермом перебуватиме сертифікований оператор. Втім, в Uber зазначають, що повністю автономний режим без участі людини з’явиться «в майбутньому».

«Ми раді незабаром представити британську технологію автономного керування Wayve на платформі Uber у Лондоні — місті, де вона була розроблена та навчена. Разом із Wayve ми пропонуємо новий спосіб пересування Лондоном і водночас допомагаємо зміцнити позиції Великої Британії як світового центру інновацій у сфері автономного транспорту», — сказала глобальна керівниця операцій автономної мобільності Uber Енні Дувняк.

Співпраця Uber і Wayve

Новина з’явилася невдовзі після того, як конкурент Uber — Waymo — опинився в центрі уваги через випадок із самокерованими авто, які втратили контроль на одній із лондонських вулиць.

Реклама

Співпраця Uber і Wayve стартувала у серпні 2024 року, а майже через два роки компанії вже готові представити результати спільної роботи у Британії.

«Після багатьох років розробки та тестування нашої технології на складних вулицях Лондона ми раді перейти до наступного етапу та готуємося запустити автономні поїздки через Uber. Це знаменує початок глобального розширення Wayve та є важливою віхою на шляху до створення безпечнішого, доступнішого й зручнішого транспорту для міст у всьому світі, починаючи від Лондона», — сказала віцепрезидентка з комерційних операцій Wayve Кейті Фішер.

У компанії Uber повідомили, що пасажири, які замовлятимуть категорії UberX, Uber Electric або Uber Comfort, можуть випадково отримати поїздку на роботаксі без будь-якої доплати. Ті, хто не захоче користуватися автономним автомобілем і надає перевагу водієві-людині, зможуть відмовитися від такого варіанта.

У салоні автомобілів встановлять інтерактивні дисплеї, через які пасажири зможуть запускати поїздку та стежити за маршрутом. Також користувачі матимуть доступ до служби підтримки, яка працюватиме 64 мовами.

Реклама

Коли запрацює сервіс роботаксі?

Хоча точну дату запуску Uber поки не називає, очікується, що сервіс почне роботу пізніше цього літа.

До того часу охочі можуть долучитися до списку зацікавлених користувачів (Interest List), щоб отримувати новини від компанії та збільшити свої шанси стати одними з перших пасажирів після запуску. Для цього користувачам Uber у Лондоні потрібно оновити застосунок, після чого перейти шляхом: Account → Settings → Ride Preferences → Autonomous vehicles → Join interest list.

Запуск нового сервісу створить для Uber серйозну конкуренцію з Waymo, яка також готується вивести роботаксі на вулиці Лондона. Наразі Waymo проводить тестування свого парку білих автомобілів Jaguar, розрахованих на надання повністю автономних послуг без водія.

Компанія вже експлуатує безпілотні сервіси у Сан-Франциско, Маямі та Атланті, а у січні повідомила, що 24 автомобілі курсуватимуть вулицями Лондона для тестування та створення карт місцевості. Ці автомобілі вже регулярно помічають у деяких районах міста, хоча в салоні все ще перебуває водій безпеки, який за потреби може втрутитися.

Реклама

Спочатку компанія планувала провести тестування перед більш масштабним запуском вже у вересні, а згодом, за наявною інформацією, поширити сервіс і на інші британські міста. Однак нещодавно транспортні засоби опинилися під пильною увагою після інциденту, коли один із них врізався в огороджену стрічкою зону злочину в районі Гарлсден на заході Лондона. Згодом Waymo пояснила подію помилкою водія.

До слова, навесні масовий системний збій в Ухані спричинив зупинку сотень безпілотних таксі Apollo Go посеред доріг, що заблокувало рух. На щастя, проте ніхто не постраждав. Експерти наголошують, що такі випадки демонструють нові типи ризиків автономного транспорту, попри загальну безпечність технології. Подібні збої з роботаксі раніше вже траплялися в Сан-Франциско та китайському Чунціні.

Новини партнерів