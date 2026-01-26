Через холод авто не заводиться: що насправді відбувається з акумулятором

Авто / © Фото з відкритих джерел

З настанням сильних морозів українські водії дедалі частіше стикаються з проблемою розряджених акумуляторів. Попри поширену думку, що генератор швидко відновлює енергію після старту двигуна, у зимовий період цей механізм працює неефективно через фізико-хімічні особливості батарей.

Холод блокує хімічні процеси

Головною причиною проблем є загустіння електроліту в свинцево-кислотних акумуляторах. При температурі -20 °C пусковий струм може впасти втричі, а здатність батареї приймати заряд від генератора майже зникає, доки пристрій не прогріється.

«Замерзла батарея майже не сприймає заряд від генератора, доки сама не прогріється. Типовий режим „завів — прогрів — 15 хвилин до роботи“ створює ідеальні умови для хронічного недозаряджання», — зазначають фахівці.

Міфи про швидку підзарядку

Майстри СТО наголошують, що популярна порада «їхати стільки хвилин, скільки градусів на вулиці» є помилковою. Насправді за сильних морозів акумулятор починає повноцінно заряджатися лише після 1,5–2 годин безперервної роботи двигуна. Саме стільки часу потрібно, щоб підкапотний простір прогрів батарею до робочої температури.

Через короткі дистанції витрачений на запуск заряд не відновлюється. Це призводить до сульфатації пластин і поступового виходу акумулятора з ладу.

Як обрати надійну батарею та зберегти її ресурс

Важливим індикатором якості акумулятора є його вага. Експерти радять уникати полегшених бюджетних моделей, які мають занадто тонкі свинцеві пластини.

«Якісний акумулятор на 60 А год має важити 15–18 кг. Моделі вагою 10–12 кг — це економія на матеріалах і ризик швидкого замикання після морозного запуску», — зауважують в Avtomob.

Щоб уникнути проблем вранці, водіям рекомендують:

Раз на тиждень здійснювати тривалу поїздку («зарядну прогулянку») тривалістю понад годину.

У разі критичних морозів (нижче -20 °C) знімати акумулятор і підзаряджати його в теплому приміщенні.

При покупці звертати увагу на вагу пристрою як показник його довговічності.

