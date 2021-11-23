Британці назвали топ-10 надійних кросоверів віком до п'яти років

Тут опинилися моделі дев'яти автовиробників.

Британські фахівці назвали найнадійніші кросовери віком до п'яти років.

Відповідний список склали експерти WhatCar?

Зазначається, що тут знайшлося місце для десяти моделей, якеі презентовані дев'ятьма виробниками.

Отже, до вашої уваги топ-10 надійних позашляховиків, які випущені від 2015 року :

10. Volkswagen T-Roc (2018 - т.ч.) - рейтинг надійності 96,3%;

"Лише 11% водіїв T-Roc зазнали несправностей у своїх автомобілях. Хоча більшість проблем були пов’язані з супутниковою навігацією/інформаційно-розважальною системою, були також проблеми з немоторною електрикою, а також з гальмами. Майже 78% цих проблем було вирішено безкоштовно, і лише 11% власників повинні були заплатити від 51 до 100 фунтів стерлінгів. 33% відсотки автомобілів були полаштовані менш ніж за день і все ще могли їздити, тоді як 11% були з дороги від одного дня до тижня".

8. Mini Countryman (2017 - т.ч.) - 96,4%;

"16% водіїв Countryman, які зазнали ускладнень зі своїми автомобілями, сказали нам, що проблеми в першу чергу пов’язані з кузовом. 60% цих транспортних засобів все ще були керованими і були відлаштовані менш ніж за тиждень, а ремонтники покривали витрати в розмірі 80% рахунків".

8. Suzuki Ignis (2016 - т.ч.) - 96,4%;

"За словами власників, 11% цих маленьких позашляховиків Suzuki зазнали несправності. Труднощі в основному були пов'язані з коробкою передач і зчепленням, але, незважаючи на це, 100% автомобілів було відремонтовано менш ніж за добу. Однак його оцінка надійності дещо знижується через вартість ремонту: 68% водіїв мають платити від 51 до 100 фунтів стерлінгів".

7. Suzuki Vitara (2015 - т.ч.) - 97,1%;

"Серед власників Vitara 15% повідомили про несправність, причому найпоширенішими є електрика кондиціонера. Suzuki та її дилери покрили витрати на всі ці ремонти, хоча 67% транспортних засобів все ще можна їздити та ремонтувати протягом дня".

6. Skoda Kamiq (2019 - т.ч.) - 97,4%;

"Лише 25% помилок Kamiq були виправлені менш ніж за день, а ще 25% були в ремонтній майстерні більше тижня. Однак, на щастя, Skoda покрила витрати на всі 12% повідомлених несправностей, більшість з яких були пов’язані з немоторною електрикою".

5. Hyundai Kona (2017 - т.ч.) - 98,4%;

"Hyundai покрила витрати на 12% Kona, які були повідомлені як несправні, з проблемами переважно з двигуном, електрикою двигуна та кондиціонером. Вражаюче, що 67% транспортних засобів все ще були керованими та були відремонтовані менш ніж за день".

4. Audi Q2 (2016 - т.ч.) - 98,7%;

"Лише 7% власників у другому кварталі повідомили про несправності, і всі вони були усунені безкоштовно. Несправності, як правило, оточували з немоторною електрикою, але, на щастя, близько 67% автомобілів все ще можна було керувати і було виправлено від одного дня до одного тижня".

3. Citroen C3 Aircross (2017 - т.ч.) - 98,9%;

"Лише 6% водіїв C3 відчували несправність, в основному, пов’язану з вихлопом. Ще краще, витрати на всі несправності були покриті Citroen і всі машини були усунені менш ніж за тиждень".

1. Honda HR-V (2015 - т.ч.) - 100%;

"Honda HR-V займає перше місце як найнадійніший невеликий позашляховик зі 100% рейтингом надійності та винятковим нульовим рівнем несправностей".

1. Mazda CX-3 (2016 - т.ч.) - 100%.

"CX-3 є одним з найнадійніших малих позашляховиків згідно з нашими опитуваннями щодо надійності, з вражаючим нулем зареєстрованих несправностей".

Раніше британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів із сімома сидіннями.