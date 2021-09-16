Британці побудували позашляховик із запасом ходу в 7 тисяч км та назвали його ціну

Британці побудували позашляховик із запасом ходу в 7 тисяч км та назвали його ціну

Ця модель може без проблем заїхати на 60% ухил або подолати пів метрову перешкоду.

Британська компанія Fering Technologies представила гібридний позашляховик Pioneer.

Про це повідомляє Motor1.

Автомобіль під комерційною назвою Pioneer представляє собою рамний гібридний позашляховик. Основою для рами послужили алюмінієві труби, посилені композитними панелями. Роль зовнішніх виконує щільна водовідштовхувальна тканина. Якщо замовник побажає надати своєму автомобілю більш презентабельний вигляд, ці панелі замінять композитними.

Габаритні розміри стандартного двухосного позашляховика наступні: 5 526 мм - в довжину, 2 000 мм - в ширину, 1 974 - мм у висоту. Заявлена глибина подоланого броду вражає - 1,4 метра. Крім того, виробник заявляє, що позашляховик може без проблем заїхати на 60% ухил. Вантажопідйомність дорівнює основній своїй масі - 1 500 кілограмів. А з динамічних характеристик відома тільки максимальна швидкість - 125 кілометрів на годину.

У рух позашляховик призводить гібридна установка послідовно типу з двома електромоторами, які видають 600 Нм моменту. Їх живить батарея ємністю 20 кіловат-годин, зібрана з літій-тітанантих осередків: вони хоч і мають меншу ємність, ніж літій-іонні, проте більш пристосовані до експлуатації в екстремальних погодних умовах (до -50 градусів). На електротязі Pioneer проїжджає трохи більше 80 кілометрів, а в гібридному режимі з повним баком - 7 тисяч км.

Прототип "Піонера" вже проходить випробування, і машину навіть встигли оцінити перші приватні і комерційні клієнти. Серійне збирання позашляховиків Fering Technologies обіцяє почати в першій половині 2022 року. Ціна - від 150 тисяч фунтів стерлінгів.

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