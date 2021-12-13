Британці склали рейтинг найбільш ненадійних позашляховиків віком до п'яти років

Результати були складені на опитуваннях 16 тисяч осіб.

Експерти назвали найменш надійні позашляховики віком до п'яти років.

Відповідне дослідження провели британські фахівці порталу WhatCar?

Зазначається, що результати базувалися на опитування 16 тисяч осіб. У них поцікавилися, чи були у їхніх автомобілів якісь проблеми протягом минулого року, як довго якісь несправності "тримали" їхні автомобілі на дорозі та скільки з них стягували за ремонт.

Так, було порівняно позашляховики в чотирьох різних класах: малі позашляховики, сімейні позашляховики, великі позашляховики та позашляховики класу люкс, і в цілому вони були досить надійними, отримавши середній рейтинг надійності 92,3%. Однак ця оцінка була знижена через конкретні марки та моделі.

Отже, до вашої уваги 25 моделей найбільш ненадійних позашляховиків :

25. Volkswagen Tiguan diesel - 91,3%, (2016 - т.ч.);

24. Nissan Qashqai petrol - 90,7%, (2014 - 2020);

23. Volvo XC90 - 90,6%, (2015 - т.ч.);

22. Range Rover Velar diesel - 90,3%, (2017 - т.ч.);

21. Volkswagen T-Cross petrol - 90%, (2019 - т.ч.);

20. Volvo XC40 petrol - 89,5%, (2017 - т.ч.);

19. Audi Q5 petrol - 87,8%, (2008 - 2017);

18. Seat Tarraco - 87,5%, (2018 - т.ч.);

18. Vauxhall Grandland X - 87,5%, (2018 - т.ч.);

16. Volvo XC60 diesel - 87,4%, (2017 - т.ч.);

15. Vauxhall Mokka X - 87,3%, (2016 - 2019);

14. Nissan Qashqai diesel - 86,6%, (2014 - 2020);

13. Jaguar I-Pace - 86,3%, (2018 - т.ч.);

12. Peugeot 3008 diesel - 85,2%, (2017 - т.ч.);

11. Nissan Juke petrol - 83,8%, (2010 - 2019);

10. Range Rover Sport diesel - 83,5%, (2013 - т.ч.);

9. Range Rover Evoque - 82,6%, (2019 - т.ч.);

8. Land Rover Discovery Sport - 82,1%, (2014 - т.ч.);

7. Peugeot 2008 - 81,8%, (2013 - 2019);

6. Range Rover - 81,5, (2013 - 2021);

5. Jaguar E-Pace - 80,6%, (2017 - т.ч.);

4. Range Rover Evoque - 77,1%, (2011 - 2019);

3. Audi Q5 diesel - 76,7%, (2008 - 2017);

2. Land Rover Discovery diesel - 72,1%, (2017 - т.ч.);

1. Nissan X-Trail - 59,7%, (2014 - 2021).

Ось так, власне, описують "лідера" аналітики:

"X-Trail не тільки отримує низьку оцінку двох зірок від наших дорожніх тестувальників, але й має найнижчу оцінку надійності серед усіх автомобілів віком до п’яти років, які були в нашому опитуванні. Тридцять дев'ять відсотків опитаних власників X-Trail зіткнулися з проблемами, які торкнулися всіх частин автомобіля, окрім супутникової навігації, і найчастіше були з електричними системами (пов'язаними з двигуном та іншими), гальмами та обробкою салону.

65% автомобілів, які не вийшли з ладу, були відремонтовані протягом тижня, але 24% автомобілів, які вийшли з ладу, повернули власникам понад тиждень. Поки що це може здатися не таким жахливим, як показує рейтинг, але саме витрати підвели X-Trail: лише 53% автомобілів були відремонтовані безкоштовно, залишивши приголомшливі 24% власників із рахунками, що перевищують £1500, і решта платить від 101 до 500 фунтів стерлінгів.

Раніше розповідалося про те, що британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів представницького класу.