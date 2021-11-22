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Британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів із сімома сидіннями

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Британці склали рейтинг найкращих вживаних автомобілів із сімома сидіннями

У списку присутні десять моделей.

Експерти назвали найкращі вживані автомобілі із сімома сидіннями.

Відповідний рейтинг склали фахівці британського видання WhatCar.

У наші дні, якщо вам потрібен автомобіль на сім місць, у вас є великий вибір: є практичні MPV, які легко вміщують таку кількість пасажирів, і безліч більш міцних позашляховиків, які також виконають цю роботу.

Однак перш ніж вирішити, яка модель найкраще підходить для вас, важливо подумати, чи потрібен вам великий багажник у випадках, коли всі сім сидінь використовуються, чи віддаєте ви перевагу піднятому водійському положенню позашляховика та чи хочете ви чогось, чим не лише практично, але ще й приємно керувати.

Отже, до вашої уваги топ-10 машин із пробігом, які мають сім місць:

  • 10. Seat Alhambra;
  • 9. Ford S-Max;
  • 8. Citroen Grand C4 Spacetourer;
  • 7. Skoda Kodiaq;
  • 6. Ford Galaxy;
  • 5. Volvo XC90;
  • 4. Volkswagen Touran;
  • 3. Citroen Berlingo;
  • 2. Audi Q7;
  • 1. Peugeot 5008.

Раніше британці склали рейтинг найбільш ненадійних автомобілів сучасності.

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