Бум електрокарів в Україні 2025: які регіони лідирують та хто став новим королем серед моделей

Український авторинок демонструє стрімке зростання інтересу до електромобілів.

За даними Укравтопром, від січня до вересня 2025 року автопарк країни поповнився майже 56 тисячами авто на електротязі (BEV).

Регіони-лідери: домінування вживаних авто

За кількістю нових реєстрацій електромобілів за 9 місяців 2025 року, Львівська область (7887 од.) вперше випередила столицю. Водночас 91% усіх зареєстрованих на Львівщині електрокарів — вживані.

Місто Київ посіло другу позицію з 7045 одиницями (61% — вживані), а замикає трійку лідерів Київська область (4870 од.), де частка вживаних авто склала 70%. До п’ятірки лідерів також увійшли Дніпропетровська (4456 од.) та Одеська (3178 од.) області. У цих регіонах частка вживаних електромобілів становить близько 73%.

Тренди на ринку: BYD проти Tesla

Аналіз популярності конкретних моделей засвідчив ключові тренди на ринку.

Серед нових електромобілів безумовним лідером став китайський BYD Song Plus. Саме ця модель виявилася найпопулярнішою на ринках Києва, Київської, Львівської та Одеської областей. Винятком стала лише Дніпропетровщина, де частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто домінують американські моделі. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях бестселером є TESLA Model Y. На Львівщині покупці надавали перевагу TESLA Model 3. Тим часом, в Одеській області найпопулярнішим вживаним електрокаром залишається класичний NISSAN Leaf.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у застосунку державних послуг «Дія» планують запустити нові водійські послуги. Зокрема, українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн.