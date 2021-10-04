Бюджетний електрокросовер Dacia викликав шалений ажіотаж на одному з європейських ринків

В Італії минулого місяця електрокари зайняли рекордну частку ринку.

В Італії у вересні 2021 року Dacia Spring стала найпопулярнішим електричним автомобілем.

Про це повідомляє сайт Vaielettrico.

Кросовер компанії мав 1876 продаж. Зазначається, що він став популярним через дешеву ціну. Ще навесні Dacia почала розпродавати автомобілі, які накопичилися на складах, а в останні тижні навіть припинила приймати замовлення через надмірний попит.

На другому місці за популярністю в країні опинився Fiat 500, який мав 1289 продаж. За ним йдуть Tesla Model 3 (999 продаж), Smart Fortwo (477 продаж) та Tesla Model Y (430 продаж).

Завдяки Dacia Spring електромобілі зайняли рекордну частку ринку загальних продаж в країні – 8%. За минулий місяць в Італії продали 8492 електричних авто. Також цьому сприяло загальне падіння ринку, спровоковане дефіцитом чипів.

У вересні в країні загальна кількість реєстрацій становила 105 175 одиниць, що на 51 200 автомобілів менше (32,7%) порівняно з 2020 роком. Кількість продаж бензинових та дизельних машин продовжила зменшуватись, і у вересні вони становили 25 та 19,1 відсотків від загальних обсягів. На гібриди припадало 31,3% частки ринку.

Раніше повідомлялося, що в одній з європейських країн продадуть останнє нове авто з ДВЗ.

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