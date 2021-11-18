Lexus працює над розробкою бюджетного субкомпактного кросовера: що відомо про новинку

Lexus працює над розробкою бюджетного субкомпактного кросовера: що відомо про новинку

За невеликі гроші можна отримати гарне та надійне авто.

Інженери Lexus майже шість років працюють над розробкою невеличкого кросовера.

І ось, нарешті, з’явились перші дані, про це авто. Відповідну інформацію опублікували Bestcarweb.

Так, у його основу ляже платформа TNGA-B, тож його довжина не буде більшою, ніж чотири метри. Взагалі, за габаритами Lexus буде схожий з Toyota Aygo X. Тож для міста – це ідеальний автомобіль.

Судячи з рендерів, новинка від японців, буде схожою на концепт-кар LF-SA, який був представлений у 2015 році, але з деякими відмінностями – більш стриманий дизайн та додаткові двоє дверцят .

lexus.ua

Звісно вже традиційно, Lexus – це більш люксова версія Toyota. Так як його архітектура буде аналогічна з Toyota Aygo X, ми розуміємо, що на нас чекає дуже цікавий та незвичайний автомобіль. На ньому можна буде без проблем пересуватися вузькими вулицями міста, адже його довжина складе 3,7 метра, висота - 1,5 метра, а колісна база - 2,43 метра.

Із агрегатами поки не все зрозуміло. Наразі відомо, що новинка точно отримає гібридну установку на базі двигуна на три циліндри та 1,5 літри об’єму.

Та найцікавіше – ціна. За попередніми даними, за цього красеня у базовій комплектації попросять 17 800 доларів (463 тисячі грн.). Цей цінник більш ніж адекватний, адже врешті решт – це Lexus.

Маркетологи Lexus, раніше вже натякали, що лінійка кросоверів розшириться автомобілем меншим за габаритами ніж UX. Як показують дослідження, сучасні водії віддають перевагу автомобілям з більш скромнішими габаритами. В умовах міста чим менше у вас авто, тим комфортніше.